Simona Necula îl părăsea pe Relu Pastramă, fratele celebrului Florin Pastramă, și se ”arunca” în brațele craiului din Constanța, Stila Sarafu. Aproximativ un an a dispărut de acasă Simona, până când fostul iubit al Vicăi Blochina i-a dat ”viteză”. Și de atunci, pare-se, vrea răzbunare. CANCAN.RO a intrat în posesia înregistrării audio, în care ea vorbește cu un apropiat și i-o ”coace” lui Stila. Cum? Avem stenogramele dialogului, în exclusivitate.

Gurile rele spun că Simona Necula l-ar fi părăsit din nou, de curând, pe Relu Pastramă, însă nu pentru același Stila, pentru care făcuse o adevărată pasiune, transformată, ulterior, în dorință de răzbunare. Dar ăsta este un alt capitol căruia CANCAN.RO îi va acorda spațiul care i se cuvine, la timpul potrivit. Să revenim, acum, la Stila și la fosta lui iubită, acum, dușmancă!

(CITEȘTE ȘI: TOTUL DESPRE MEGA-DOSARUL DE PROXENETISM! LISTA COMPLETA A VEDETELOR SI TARIFELE PENTRU CARE ACCEPTAU SA SE CULCE CU BOGATASI!)

Planul diabolic al cumnatei cu Florin Pastramă!

Stila Sarafu a părăsit-o, după ce s-a aflat de tot amantlâcul. Simona s-a întors, atunci, la ”iertătorul” Relu Pastramă. Numai că nu a uitat de constănțeanul care a aruncat-o, pur și simplu, în stradă. Așa că ar fi căutat, mai tot timpul, să se răzbune. Sarafu avea să dezvăluie, la un moment dat, că ”ea s-a dus la Poliție și m-a reclamat. Ea, cu Relu Pastramă, cu două de la Constanța, a luat-o și pe Vica și m-au reclamat toate. Că am violat-o, că am vrut s-o duc la produs…”.

Stila Sarafu a scăpat. De brațul legii, nu însă și de Simona. Femeia care avea să încerce o altă lovitură. Și-a sunat amic, și i-a povestit ce vrea să-i facă lui Stila. Că ”fostul” Vicăi trăiește cu o femeie, care nu este singură, are iubit. Și, astfel, constănțeanul ar avea de suferit de pe urma dezvăluirilor, pe care chiar la CANCAN.RO intenționa să le facă.

(CITEȘTE ȘI: E IMPOSIBIL SĂ O RECUNOȘTI! SEXOASA BRIGITTE SFĂT S-A TRANSFORMAT ULUITOR! S-A ACOPERIT TOATĂ, ȘI-A PUS BATIC ÎN CAP ȘI…)

Stenogramele dialogului Simona Necula – amicul ei despre Stila Sarafu

Primul dialog:

Simona: La momentul respectiv, în condițiile în care eu nici nu aveam numărul lui de telefon, acum, asta va spune, cu siguranță, uite, domnule, am reușit…

Amicul: Dar cum mai ai numărul lui de telefon, că eu nu-l mai am?

Simona: M-a sunat într-o dimineață…

Amicul: Că aș vrea să-l sun eu să-l întreb: ia, spune, băi frate, care-i combinația? Cu aia, cu astea, cu astea…

Simona: Nu, nu te înjosi…

Amicul: Așa mă sfătuiești? Băi, abia aștept să ajung la București, să stăm amândoi, să luăm două sticle de…

Simona: Păi noi suntem fraieri? Noi suntem creiere, ești nebun!?

Amicul: Braaaavo, viața mea, braaavo, dragostea mea! Băi, de aia… Uite, simt, așa, să mor eu dacă te mint, că de aia te-am sunat, că noi avem o chimie amândoi și că suntem amândoi pe aceeași lungime de undă..

Simona: Relaxează-te, că trebuie să ne pregătim de taifun!

Amicul: Urmează taifunul între noi sau între ei, că nu înțeleg?

Simona: Nu, nu, nu. Să vezi tu când or să afle! Dacă vrei să facem o treabă frumoasă, eu ți-l dau la presă pe prima pagină!

Amicul: Pe cine, mă?

Simona: Pe @#%[email protected]& cu Stila!

Amicul: Și?

Simona: Păi și află și @#$% și #$%^& și toată lumea!

Amicul: Gata, mă, așa facem!

Simona: Dar îmi trebuie dovezi, îmi trebuie poze cu ei doi la restaurant…

Amicul: Îți dă, viața ta, păi nu știi că-ți dă viața ta? Ce ai?

Simona: Că eu imediat o fac și spun că fostul iubit al Vicăi Blochina și-a găsit liniștea în…brunetă, cumnata lui @#$%#$%! Fantastic!

Amicul: Maaama! Forță! Jur că așa facem! Gata!

Simona: Eu ți-am zis că sunt creier.

Amicul: Eu, ce…Am capul mare, creierul, cam mic, așa, la minte.

Simona: Și nu știe nimeni. Bine, asta…Să nu faci tu vreo inversă.

Amicul: Păi, eu fac inversă, ai înnebunit? Păi, eu dacă vorbesc cu tine…

Simona: Și așa află și @#$%^ și @#$%^. Află o țară întreagă.

Amicul: Gata, fac o poză cu ei. O pun pe aia să le facă o poză.

Simona: La un restaurant, niște mesaje între ei și…

Amicul: Gata, știu ce fac, ceva să-ți dau să-i dăm pe prima pagină.

Simona: Hai, vezi cum faci ca să-i dau la CANCAN…tot ce vrei

Amicul: Gata, viața mea!

Al doilea dialog:

Amicul: Uite, mi-a cerut numrul lui Stila!

Simona: I-auzi!

Amicul: Ce faci, ești acasă?

Simona: Păi, da, mă pregătesc să merg la o zi de naștere. Cum e afară?

Amicul: Ce contează cum e afară, noi zicem că-i cald. La noi nu e niciodată frig.

Simona: Eram curioasă de bilele lui Stilică…

Amicul: Da, cică are trei la număr, nu? Confirmi?

Simona: A avut două și l-am pus eu să-și mai pună una!

Amicul: Aaaaa, am înțels. Deci a treia e special pentru tine, nu?

Simona: Păi da!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.