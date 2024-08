Ploaia le-a stricat distracția petrecăreților din Mamaia. Turiștii au fugit de pe plaje! VIDEO

Vești proaste de la malul mării! Ploaia le-a stricat cheful petrecăreților din Mamaia. Meteorologii au emis coduri de vreme extremă pentru litoral și mai multe regiuni ale țării. Iată cum va fi vremea în următoarele ore!

Ploaia din această după-amiază le-a stricat cheful turiștilor veniți la malul mării pentru a se relaxa. Turiștii din Mamaia care așteptau cu nerăbdare o zi însorită pe plajă, s-au văzut nevoiți să își abandoneze planurile de distracție în fața vremii capricioase. A plouat cu găleata, iar vremea a transformat plaja într-un loc mai puțin atrăgător. Astfel, turiștii sau văzut nevoiți să caute adăpost și alternative pentru a-și petrece timpul.

Sâmbătă, meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și galben pentru ploi torențiale și vânt puternic în localitățile din 13 județe. Iată cum va fi vremea în restul țării!

Rupere de nori în 13 județe din țară. Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torențiale

Sâmbătă, meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județele Prahova și Buzău. Avertizarea vizează localitățile Sângeru, Posești, Șoimari, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Salcia din Prahova și Berca, Pătârlagele, Vernești, Mărăcineni, Pârscov, Tisău, Cislău, Calvini, Cernătești, Viperești, Săpoca, Pănătău, Cătina, Unguriu, Măgura din Buzău. Se așteaptă vijelii puternice cu rafale de vânt de 70-80 km/h, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Codul a fost în vigoare până la ora 16, cu posibilitate de extindere.

Până la ora 19.00, în Delta Dunării, pe litoral și în alte zone din județul Tulcea, se prevăd intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h.

În plus, până la ora 18.00, în zona montană a județului Cluj, vântul va avea rafale de 90-120 km/h. Sâmbătă, Capitala și 14 județe sunt sub avertizări de vreme extremă: județele Călărași, Ialomița, Brăila și partea continentală a județului Constanța au cod portocaliu de caniculă, iar sud-vestul, centrul și nordul Munteniei, sudul și centrul Moldovei și cea mai mare parte a Dobrogei sunt sub cod galben de arșiță.

Cum va fi vremea în Capitală