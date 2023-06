”Podcast cu Prioritate”, ep. 9, apare pe 3 iunie, ora 19:00. Invitat: Daniel Tomescu (STACS)

„Podcast cu Prioritate” ajunge la episodul cu numărul 9. Invitatul ediției din 3 iunie, de la ora 19:00, este Daniel Tomescu. Emisiunea va fi difuzată pe canalul de YouTube ProMotor România și pe site-ul www.promotor.ro.

Daniel Tomescu este cunoscut pentru pasiunea sa în domeniul mașinilor modificate, dar și pentru organizarea de evenimente cu mașini tunate în mai multe orașe din țară. Totul a început cu Streetmaniacs, proiect transformat ulterior în STACS, STACS TV și Brutal STACS.

„STACS a plecat din Streetmaniacs. E abrevierea de la Streetmaniacs pentru că noi când l-am făcut, bineînțeles, am început să facem stickere, merch-uri (merchandise n.r.), și după aia am constatat că e prea lung numele, nu te ajută, nu încape, brelocul e prea lung și prea subțire, nu merge treaba, știi, hai să facem altceva și am făcut STACS”, spune Daniel în discuția cu Luci Popa.

„Merg pe drumuri forestiere pe unde ar putea să meargă și un Logan”

În afara mașinilor tunate, Daniel este pasionat și de motociclete, off-road, și, mai nou, de overlanding. „Off-road-ul, pentru cine caută adrenalină și vrea să simtă, așa, că trăiește să meargă la off-road și îi garantez eu că are niște experiențe de neuitat” spune el.

Trecerea spre overlanding a făcut-o odată cu înaintarea în vârstă: „Merg pe drumuri forestiere pe unde ar putea să meargă și un Logan cu ceva modificări și niște daune… Ideea este să nu mă mai pun în situații dificile, vreau să merg cu copiii, vreau să ajungem unde avem de ajuns și să stăm în niște locuri frumoase, să ne bucurăm de natură și să stăm în camping cu toate condițiile.”

Overlanding este o formă de călătorie aventuroasă, care îmbină plăcerea de a conduce cu explorarea destinațiilor mai puțin cunoscute și mai puțin accesibile. La bază, overlanding presupune călătoria pe distanțe lungi, traversând terenuri variate, de la drumuri asfaltate la trasee de macadam și nu numai.

Episodul cu Daniel Tomescu (STACS) va fi disponibil pentru ascultare și pe Spotify, iar cei care vor să-l vizioneze o pot face pe platformele noastre începând de sâmbătă, 3 iunie 2023, ora 19:00.