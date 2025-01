Podcastul celebru care se va difuza pe TV! Vedeta a dat lovitura în trustul Antenelor

O mutare surprinzătoare are loc în lume televiziunii și promite să schimbe peisajul media românesc. Un podcast apreciat își face loc în grila de programe a unui canal de televiziune de top, marcând o premieră. Vedeta care îl realizează a dat lovitura în trustul Antenelor, căci acolo se va difuza podcastul.

Ela Crăciun, căci despre ea este vorba, a anunțat cu entuziasm că podcastul său va fi difuzat în curând în cadrul emisiunii „Numai de bine”, de la Antena 3 CNN. Proiectul marchează o premieră în peisajul media din România, aducând un format din mediul online în universul televiziunii tradiționale.

Ela Crăciun și-a lansat podcastul „Cu Ela la doctor” în aprilie 2024. Formatul s-a bucurat rapid de atenția oamenilor din mediul online, iar acum ajunge și pe micile ecrane, în cadrul emisiunii „Numai de bine”, difuzată la Antena 3 CNN. Astfel, noile episoade din cel de-al doilea sezon al podcastului se vor vedea din 2 februarie și pe TV, atunci când va începe şi noul sezon al emisiunii.

Ela Crăciun le-a dat vestea cea mare și fanilor din mediul online și le-a mărturisit acestora că este cât se poate de entuziasmantă că a reușit să aducă podcastul în lumea televiziunii.

„Sunt super încântată că am reușit să aduc podcastul și la emisiunea, ‘Numai de bine’, care anul acesta va face 11 ani, în martie. Obiectivul meu principal în acest nou an este să informez cât mai mulți oameni. Îmi dau seama câtă nevoie are România de acest domeniu, de sănătate și de prevenție, unde suntem de foarte multe ori codași.

Vreau ca oamenii atunci când urmăresc podcastul sau emisiunea mea să știe că acolo găsesc profesioniști în care să poată avea încredere și unde găsesc sfaturi de care să țină cont, pentru că vin de la doctori, de la specialiști, de la persoane care cu asta se ocupă”, a spus Ela Crăciun, în mediul online.