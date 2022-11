Popeyes România deschide primul restaurant de tip Drive-Thru din țară

Popeyes România marchează un pas important în planul de extindere: pe 12 noiembrie se va deschide primul Drive-Thru din țară, în Centrul Comercial Lemon Retail Park, din Voluntari, Ilfov.

Finalul de an vine cu vești bune pentru fanii Popeyes. Aceștia se vor putea bucura de celebrul pui din Louisiana în noul restaurant care oferă cea mai completă experiență de până acum, putând comanda fie pe linia de Drive Thru, fie în zonele dedicate pentru comenzile dine in sau take out. Noul restaurant de tip Drive-Thru va deservi atât locuitorii din Pipera-Voluntari, cartierele adiacente din Floreasca și Pipera, cât și pe cei care se află în tranzit, deoarece este amplasat strategic la intrarea pe autostrada A3, spre munte.

Accesul facil cu mașina și orarul extins de funcționare fac din primul Drive-Thru Popeyes locul ideal pentru a savura o masă delicioasă, cu produse pregătite după o rețetă unică pe piața din România. Terasa special amenajată în exterior, cât și spațiul ofertant din interior sunt o alternativă perfectă pentru cei care doresc să se oprească în drumul spre munte sau să se bucure de pauza de masă de la serviciu.

„Deschiderea primului restaurant de tip Drive-Thru la doar o jumătate de an de la intrarea pe piața din România reprezintă un pas foarte important în dezvoltarea rețelei de restaurante pe plan local. Suntem pregătiți să le oferim oaspeților noștri o experiență completă, adaptată fiecarei nevoi. Fie că vin cu familia la cumpărături în noul centru comercial, fie că sunt în tranzit, acestia se vor bucura de produse proaspăt pregătite din ingrediente de cea mai bună calitate, totul pentru a le oferi gustul inconfundabil Popeyes”, a declarat Mihaela Lungu, Chief Marketing Officer, Popeyes România.

Cel mai nou restaurant Popeyes Drive-Thru, din Lemon Retail Park, va oferi o experiență digitală completă. Oaspeții vor putea comanda atât din confortul mașinii la linia de Drive, cât și în restaurant, la kioskurile de comandă. Mai mult, vor avea la dispoziție si aplicația mobilă Popeyes, iar fiecare comandă va fi recompensată cu puncte de loialitate ce se pot transforma în produse din partea casei, după înregistrare. Pentru cei din zonă, Popeyes Delivery va fi disponibil pentru comenzile la domiciliu, prin Glovo și Tazz.

La nivel Global, Popeyes numără peste 3.800 de restaurante deschise în peste 30 de țări și s-a impus pe piața restaurantelor cu servire rapidă datorită tehnicilor de gătire și a condimentelor specifice bucătăriei din Louisiana. Rețeta unică și modul de preparare a puiului constau în marinarea timp de 12 ore cu un mix exploziv de condimente Cajun, pregătirea manuală prin panadă și prăjirea la temperatura optimă pentru obținerea unui produs crocant la exterior și fraged la interior.

Popeyes România a deschis până în prezent patru restaurante în mall-uri importante din București: Băneasa Shopping City, Parklake Shopping Center, AFI Cotroceni și Centrul Comercial Drumul Taberelor. Planul de extindere Popeyes va continua și în anii ce urmează, fiind vizate zone strategice din țară.

Despre Popeyes

Fondat în New Orleans în 1972, Popeyes ® are peste 50 de ani de istorie și tradiție culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu unic în stil Louisiana, care include produse de pui, unic condimentat, creveți prăjiți și alte rețete locale. Pasiunea brandului pentru moștenirea sa din Louisiana și mâncărurile aromate autentice i-au permis lui Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu produse din pui cu servire rapidă din lume, cu peste 3.800 de restaurante la nivel global.

Despre Restaurant Brands Internațional Inc.

Restaurant Brands Internațional Inc. este una dintre cele mai mari companii de restaurante cu servire rapidă din lume, cu peste 35 de miliarde de dolari în vânzări anuale la nivelul întregului lanț și peste 29.000 de restaurante în peste 100 de țări. RBI deține patru dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri de restaurante cu servire rapidă din lume – TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® și FIREHOUSE SUBS® care funcționează independent de zeci de ani. Prin platforma sa Restaurant Brand for Good, RBI își îmbunătățeste continuu eforturile în direcția sustenabilitățîi produselor alimentare, a protejării planetei, oamenilor și comunităților.