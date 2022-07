Un mesaj postat de un bărbat pe rețelele de socializare a devenit viral și a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor. Bărbatul, care își dorește să ofere un „salariu” unei femei, pentru a-l însoți la o nuntă, i-a lăsat pe internauți cu gurile căscate. Ce „condiții” trebuie să îndeplinească partenera temporară pentru a lua parte la eveniment?

Un bărbat a reușit să uimească cu un mesaj postat pe rețelele de socializare. În „disperarea” de a-și căuta parteneră care să îl însoțească la o nuntă din 19 august, bărbatul a postat un mesaj prin care susține că ar plăti și un „salariu” pentru câteva ore. Mai mult decât atât, îi promite că va avea parte de mâncare, băutură, țigări și… dans. În plus, are condiții!

Nu se știe, însă, dacă este real sau pur și simplu o glumă. Majoritatea utilizatorilor au intrat în „jocul ironiilor” și au postat comentarii la postarea care a devenit virală.

”Caut parteneră pentru nuntă, pe data de 19 august (însoțitoare, nu mireasă). Asigur transportul de acasă la locație și retur, program de la 13 la 4 dimineața, salariu 200 de lei, plus mâncare, băutură, țigări și dans. Trebuie să aibă următoarele caracteristici:

– manierată, să nu mă facă de rușine între rude, dacă vreau mă fac și singur;

– să nu fie slăbuță, că urlă mama că e săracă, nu are ce mânca, dar nici grasă, să mănânce meniul pentru jumate de masă, eventual poate mânca 2 aperitive, nu sunt fan;

– să știe să danseze fără să mă calce pe pantofi;

– să nu bea mai mult ca mine, restaurantul nu are paturi și nu sunt dispus să dorm în boscheți.

Persoanele interesate pentru selecție le aștept în comentarii.

PS: Nu are voie să prindă buchetul!”, este mesajul hilar postat de bărbat pe Facebook.

Reacțiile amuzante ale utilizatorilor

Evident, utilizatorii platformei Facebook nu s-au abținut și au comentat condițiile bărbatului în cauză.

”Bunica mea corespunde perfect exigențelor formulate de dvs – n-ați precizat vârsta. Nu vă faceți griji la maniere, că are pension, e și cultă (asta-i bonus) și poartă tocă/palarie cu voaletă. Nu fumează, da’ acceptă bani în loc. La mâncare – e ponderată, altfel n-ar arăta atât de splendid, cum zice toată lumea. Numai să fiți manierat dvs, mai ales la furatul mirelui. La salariul propus de dvs. mai trebuie adăugat sporul de noapte (pentru intervalul 21.00-4.00), de 30€ pe oră. Medicamentele și le aduce ea”, spune o femeie.

”Două precizări sunt de admirat: nu trebuie să fie mireasă, iar dansul este inclus în preț! Păi iese mai ieftin așa decât cu o parteneră mai permanentă”, ”Nu are voie să prindă buchetul, auzi la el mă 🤣 ți-am închiriat parteneră, prietene🤣 Oricum nu se mărită cu tine 🤣”, sunt alte comentarii.

Sursă foto: Facebook