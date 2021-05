CANCAN. RO vă prezintă povestea uluitoare a unei băcăuance care și-a luat viața înapoi, în Marea Britanie, unde lucrează ca polițistă. Simona Zețu, subofițer la Poliția de Proximitate West Midlands, a plecat din România în urmă cu aproape 6 ani, după ce unul dintre copiii ei a fost agresat la școală. ”Iubesc țara în care m-am crescut, țara care m-a educat, dar iubesc în egală măsură și țara care m-a adoptat și m-a primit cu atâta căldură și respect”, povestește Simona.

”În meseria mea îți trebuie și un pic de curaj, o inimă mare, capacitatea de a înțelege și trata cu respect pe oricine. Există diferențe între România și Marea Britanie, în special în ceea ce priveste mentalitatea și dreptul la șanse egale. Îmi place foarte mult aici faptul că nu contează cine ești, de unde vii, pe cine cunoști, dacă ești bogat sau sărac, ce naționalitate, ce dizabilitate, orientare sexuală etc… ai.

Calitatea, personalitatea, seriozitatea, integritatea, abilitățile născute sau dobândite, efortul, munca …sunt explorate și recunoscute, iar apoi răsplătite. Aici am învățat că poți să-ți împlinești visele. Cred că aici nu am experimentat nedreptatea și sentimentul acela de sufocare și neputință pe care, din păcate, l-am simțit uneori în România”, își începe povestea Simona Zețu.

Totul s-a întâmplat pe repede-înainte

În Bacău, lucra la o companie de telefonie mobilă, era un român obișnuit care adeseori trebuia să se recunoască învins atunci când căuta răspunsuri despre viitorul ei și al celor doi copii, Patrick și Crina. Totul până într-o zi, când și-a făcut bagajul și dusă a fost. Ajunsă în Anglia, a început să lucreze ca recepționeră într-un hotel, apoi a lucrat în spitale, a fost voluntară, iar de doi ani e polițistă.

”Decizia de a pleca a fost una foarte rapidă, după un incident cu unul dintre copii. Dezamăgirea a fost profundă și legată de sistemul de învătământ. Știu că acum lucrurile evoluează în România, dar atunci adoptarea măsurilor împotriva bullying-ului erau încă la început. (NU RATA: FABULOASA POVESTE A UNUI ROMÂN MILIONAR ÎN LIRE STERLINE! A ÎNCEPUT SĂ CUREȚE GRĂDINI, IAR ACUM ARE ȘAPTE COMPANII)

Nu vreau să intru în detalii sau politici, pot doar să spun că dezamăgirea și durerea au fost atât de profunde cum numai un părinte le poate simți. Am aplicat o noapte întreagă pentru locuri de muncă în Anglia, Irlanda și Italia deoarece vobesc engleză și italiană. A doua zi… am primit un telefon, în aceeași seară am avut un interviu telefonic cu managerul unui hotel de lângă Londra și a treia zi mi-am cumpărat biletul, având deja o ofertă de muncă pe e-mail de la hotelul respectiv pentru o poziție de recepționeră. Mi-au asigurat și cazarea.

Am plecat cu atâta speranță în suflet, speranța că voi reuși să le creez copiilor mei sentimentul de siguranță de care, ca mama, le sunt datoare. După câteva luni, mi-am adus și copiii, dar și pe mama, care mi-a fost alături și m-a susținut necondiționat. Așa a început noua noastră viață”, explică Simona.

A urcat treaptă cu treaptă

Odată cu reîntregirea familiei, Simona a urcat o nouă treaptă în carieră. A aplicat și a obținut, prin concurs, un job ca interpret în cadrul Sistemului Național de Sănătate, job destul de bine plătit și foarte flexibil. ”Acest lucru mi-a permis să mă implic în diverse activități de voluntariat, unde am învățat multe lucruri și am întâlnit oameni minunați. Am lucrat prima dată ca ofițer de proiect voluntar într-un centru pentru femei desfășurând activități cu specific cultural, în principal promovând cultura noastră și ajutând româncele să se integreze în Marea Britanie”, mai spune Simona.

Un an și jumatăte a lucrat în cadrul proiectului, apoi s-a alăturat unei organizații ca inspector voluntar. Avea rolul de a vizita case de bătrâni pentru a observa calitatea serviciilor. Întocmea un raport care ajungea direct la instituțiile superioare care se ocupau cu monitorizarea acestor servicii. Au urmat și câteva mici proiecte proprii – oferind cursuri gratuite de limba engleză românilor (și nu numai) din Walsall .

Absolventă de studii superioare în Marea Britanie, voluntară la Asociația Nevăzătorilor

”Am terminat o facultate cu specializarea «Dezvoltarea copilului de la 0 la 8 ani», ceea ce mi-a dezvoltat și mai mult abilitățile de comunicare și viziunea asupra aspectelor sociale în general. Voluntariatul a fost o parte importantă în dezvoltarea mea ca om. Chiar și acum, cu un job, cu un program strict și ture destul de lungi, sunt voluntar pentru Asociația Nevăzătorilor din Sandwell.

Rolul meu este de a însoți o persoană nevăzătoare la cumpărături, la plimbare sau uneori doar de stat la povești. Aceste activități îmi aduc atât de multă satisfacție sufletească și încurajez pe oricine să se alăture unei astfel de organizații”, ne arată Simona Zețu pentru a înțelege că nu totul se rezumă la fuga după bani.

Viața în România, așa cum e ea

A urmat un liceu de renume din Bacău, profil Filologie, după care a devenit studentă la Universitatea Bacău, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar, din motive financiare, a trebuit să renunțe la studii. ”Părinții nu aveau situația financiară necesară pentru a mă susține, iar locurile de muncă, pe vremea aceea, (vorbim de anul 1999) nu ofereau flexibilitatea necesară pentru a lucra și a studia în aceleași timp.

La 20 de ani, m-am mutat în orașul Buhuși și am început să lucrez cu normă întreagă pentru a mă întreține și a-mi susține fratele mai mic în liceu", mai povestește Simona.

La noi, nu a putut deveni polițistă din cauza înălțimii, dar în Marea Britanie și-a împlinit visul

”Mi-am dorit tot timpul să lucrez în Poliție. La 14 ani, deși terminasem cu media generală 9,98, din cauză că eram micuță de statură nu m-am încadrat în baremele cerute la acea vreme de către liceele de profil. Bacăul este orașul copilăriei mele, iar România reprezintă identitatea mea. Chiar dacă locuiesc în Marea Britanie de aproape 6 ani, sunt cetățean român, vorbesc românește, gătesc romanește, iar prietenii apropiați sunt români. Iubesc țara în care m-am crescut, țara care m-a educat, dar iubesc în egală măsura și țara care m-a adoptat și m-a primit cu atâta căldură și respect”, povestește Simona.

Odată ce a primit postul de a lucra în cadrul Poliției West Midlands (mulțumiri pentru acordul dat de a realiza reportajul și din perspectiva polițistului, n.r.), în viața Simonei a început un nou capitol.

Un caz cutremurător

”Am trăit multe momente emoționante în cei doi ani de când lucrez ca subofițer, dar există un caz la care am lucrat și de care îmi voi aduce aminte foarte multă vreme. Este vorba de o româncă, de aproape 30 de ani, exploatată cu scopul cerșetoriei pe care am întâlnit-o într-o zi obișnuită, fiind în patrulare pe stradă.

Am observat încă de la primele schimburi de replici că răspunsurile pe care mi le dădea erau învățate pe de rost și nu reflectau realitatea. Deși cerșitul în Anglia este ilegal, am decis să nu o amendez, ci să creez o relație de prietenie cu ea și să-i aflu povestea pentru a o putea ajuta. După aproape 4 luni de interacțiune, am reușit să-i aflu povestea care este absolut cutremurătoare și include o copilărie și o viață plină de violențe, umilințe și abuzuri.

A fost salvată și dusă într-un centru specializat, departe de abuzatori. S-a lăsat cu multe îmbrățisări…. După o vreme am primit un mesaj de la ea în care îmi spunea că este bine și dacă mă duc să o văd să-i duc o îmbrățisare și o carte de colorat. Mi se pune un nod în gât … de fiecare dată când îmi amintesc de ea”, explică polițista Simona.

Au fost și situații periculoase

A fost aproape de o tragedie din cauza unii șofer de tir. Culmea e că, după ce a fost depistat …a aflat că era român. ”Țin minte că am încercat să-l abordez pentru că parcase ilegal un vehicul care nu era asigurat și care nu avea nici ITP-ul valabil, iar când m-am apropiat, a pornit în viteză și m-a ratat la o distanță de câțiva centimetri”, rememorează Simona momentele periculoase din viața de polițist.

Nu s-a dat bătută și a alergat după vehicul reușind să fotografieze numărul de înmatriculare. Câteva zile mai târziu, șoferul a fost arestat. "Este una din multele situații în care i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru încă o zi în care m-am întors sănătoasă, acasă, la copii mei", adaugă polițista.

Doi copii minunați, Patrick și Crina, perlele Simonei

Crina – 19 ani și Patrick – 7 ani sunt comorile Simonei. Ambii copii s-au născut În România. ”Patrick avea 1 an și jumătate când am venit aici, iar Crina terminase clasa a-6-a cu media 10, iar acum este un student de excepție, cu peste 15 premii de excelență, anul I la Universitate, studiază matematica și computer science.

A primit inclusiv bursa de merit de 500 lire. Uneori visez la a mă întoarce în România pentru a folosi abilitățile dobândite aici, dar e greu să iau această decizie datorită faptului că cei doi copii sunt extrem de bine integrați în sistemul englez”, povestește Simona Zețu, mamă puternică și curajoasă.

Nevoia unei rețete pentru a reuși în viață

În vară, Simona Zețu va deveni ofițer datorită ei, și nu pilelor. "Le-aș transmite celor care sunt sau vin în Marea Britanie să aibă inima și mintea deschise, să aspire, să aibă ambiție și să nu-și piardă niciodată încrederea că munca, preseverența și dorința de a învăța continu nu vor fi răsplătite. Aș vrea să le mai spun că visele se împlinesc", încheie Simona.

