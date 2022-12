Povestea care îți sfâșie sufletul. Află cum reușește bunica Maria să supravițuiască, dintr-o pensie de 95 de lei și... urzici cu mămăligă

Tot mai mulți pensionari din țara noastră își duc cu greu traiul de pe o zi pe alta. Aceasta este și povestea unei bunicuțe în vârstă de 85 de ani, din localitatea Scheiul de Sus, comuna Hulubești, județul Dâmbovița, care are o pensie de doar 95 de lei pe lună.

Din infima sumă pe care o primește, bătrâna trebuie să supraviețuiască de la lună la lună. Banii abia îi ajung pentru mâncare și tratamentul medical. Cazul ei a fost descoperit de către Marius Simionică, cel care a fondat Asociația ,,Marius și Prietenii”.

Bunica Maria trăiește cu 95 de lei pe lună

Profund emoționat de situația extrem de tristă a bunicii Maria, Marius Simionică a făcut publică povestea ei pe pagina de Facebook. Bătrâna își duce cu greu traiul, iar de cele mai multe ori nu reușește nici măcar să-și cumpere pastilele de care are nevoie. Totuși, oamenii s-au milit de ea și au ajutta-o cu tratamentul medical. Atunci când vine vorba de hrană, bunica Maria mănâncă, deseori, mămăligă cu urzici.

,,Pe bunica Maria am întâlnit-o pe parcursul ultimei noastre acțiuni „Alimente pentru bunici”. Când am ajuns la dumneaei a început să plângă de fericire pentru faptul că cineva îi trece pragul bordeiului. Din vorbă-n vorbă, am aflat că venitul total al dânsei este de fix 95 de lei, adică 20 de euro.

Acum imaginați-vă cum ar trebui să supraviețuiască bunica Maria (și alte zeci de mii de bunici) cu acești bani, când doar medicamentele o costă lunar mai mult decât venitul cu care statul o ajută.

Așa că data trecută i-am cerut rețeta de medicamente și ne-am întors cu toate medicamentele necesare pe trei luni și cu promisiunea că o vom ajuta noi cu medicamentele pe termen nelimitat.

Pentru cei care se întreabă: nu, nu are pe nimeni, până acum și-a mai făcut milă unul sau altul de a-și asigura medicamentele. Uneori, a luat doar o parte din rețetă, iar ca hrană, mămăligă cu fructe, urzici etc”, a scris Marius Simonică pe pagina sa de Facebook, în urmă cu mai mult timp.

Mai mult decât atât, el a tras și un semnal de alarmă referitor la indiferența autorităților.

,,Dragi oameni politici și cei care conduceți instituțiile statului… voi cum v-ați descurca cu suma de 95 (20 €) timp de o lună?! Să vă hrăniți, să vă asigurați medicamentele, să plătiți taxele și facturile?”, a mai scris Marius Simionică.