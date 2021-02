Povestea cutremurătoare din spatele pozei cu acest cuplu de bătrâni, spusă de soția lui Petre Magdin: “Au început să plângă și ei, și vânzătoarele. Se uitau la mine ca la un miracol”

Alături de soțul său, Ana Moroșanu Magdin a fost martoră la o scenă tulburătoare în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket. Potrivit mărturiilor ei, bărbatul din imagine i-a explicat soției sale pe un ton afectuos cum o să împartă singura pulpă de pui pe care puteau să o cumpere. Profund emoționată de discuția pe care a auzit-o, soția lui Petre Magdin le-a dăruit celor doi bătrâni o sumă de bani, astfel încât, ei au putut să își cumpere produse pe care nu le mai gustaseră de ani de zile.

Soția rockerului, despre cuplul de bătrâni: “Mi-aș fi lipit capul de obrajii lor uzi de lacrimi”

Gestul jurnalistei i-a făcut pe cei doi soți să izbucnească în plâns, iar vânzătoarele care au văzut momentele impresionante nu și-au putut stăpâni lacrimile. Ajunsă acasă, Ana Moroșanu Magdin a așternut pe social media povestea cutremurătoare la care a asistat.

“Acești doi bătrâni, mi-au rupt sufletul, erau într-un supermarket, și-au cumpărat doar o pulpă de pui, și, bărbatul îi spunea soției, încet, ca să nu îi audă cineva: «Lasă, tu o să mănânci partea aia mai cu carne, mie să îmi dai partea aia cu os și mult sos, dar să o gătești duminică, nu mâine…!». Aveau doar 10 lei toți banii, credeau că trebuie să plătească la raoinul de cărnuri. M-am dus lângă ei, le-am pus câțiva bani în palmă, le era jenă să îi primească, i-am rugat să își cumpere mâncare…, au început să plângă și ei și vânzătoarele… Și-au mai cumpărat zece pulpe de pui și cârnați afumați, vorbeau între ei că nu au mai mâncat cârnați din aceia, de foarte mulți ani…”, a scris jurnalista pe Facebook.

An Moroșanu Magdin a mai mărturisit că a rezist cu greu dorinței de a-i îmbrățișa pe cei doi pensionari care i-au mai povestit că au adormit de multe ori flămânzi și că se roagă des la Dumnezeu.

“Se uitau la mine ca la un miracol, spunându-mi că așa ceva nu li s-a întâmplat vreodată, și, că, Dumnezeu m-a adus acolo lângă ei, pentru că s-au culcat plângând de foame, iar când s-au trezit, s-au rugat plângând și au zis, Doamne, nu ne lăsa să murim de foame!». I-am mângâiat pe umeri, i-aș fi îmbrățișat tare, mi-aș fi lipit capul de obrajii lor uzi de lacrimi…, dar, nu este voie…, i-am rugat să le fac o poză, ca să o arăt prietenilor mei buni și dragi…, au fost de acord, apoi, bărbatul, se uita la Petre și îi zicea: «Domnule, dacă doamna ne făcea poza mai devreme, aveam coșul gol…», și plângeau dragii de ei…! Nu mai am cuvinte…, doar mă întreb, de ce trebuie să fie această suferință pe pământ?”, și-a încheiat soția artistului postarea copleșitoare.

“Dacă toți ar fi ca voi, lumea asta ar fi mai frumoasă. Bunătatea pe care voi o oferiți se va întoarce către voi, cu siguranță! Vă iubesc!”, “Un astfel de gest îți umple sufletul! Ai făcut o bucurie cuiva! Cunosc sentimentul. Eram într-un magazin de cartier când o bătrână se uita la un capot… După ce a ieșit, vâzătoarea, mi-a spus că mereu intră săaraca de ea și se uita cu jind! Am ieșit fuga, am ajuns-o și i-am cumpărat lucrul mult dorit. A fost așa fericită, dar eu la gândul că am bucurat-o….”, “Bucuriile dăruite altora sunt mai puternice decât cele personale! Sunt din iubire!” sunt trei dintre comentariile strânse de mesajul impresionant al Anei Moroșanu Magdin.

