Ți se vor umple ochii de lacrimi! Povestea tristă a lui Leonard, un tânăr de 19 ani care vrea să-și revadă mama biologică: „Nu am mai știut nimic de ea”

Leonard are numai 19 ani, însă până la vârsta lui a trecut prin numeroase încercări. Tânărul vrea cu orice preț să-și revadă mama biologică și face apel la toată lumea care are informații despre ea, în speranța că o va putea strânge din nou în brațe.

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, oamenii își încearcă norocul pentru a-și găsi părinții biologici pe care nu i-au cunoscut niciodată sau cu care au pierdut orice legătură.

Leonard, un copil de 19 ani, este dispus să facă orice pentru a-și regăsi mama. În mesajul său, tânărul vorbește despre faptul că a păstrat legătura pentru o scurtă perioadă cu cea care i-a dat viață, iar mai apoi nu a mai știut nimic despre ea.

Vrea din tot sufletul să-și regăsească mama

Tocmai de aceea, Leonard își dorește enorm să-și regăsească mama și a spus totul în postarea sa: a dat toate detaliile, în speranța că cineva l-ar putea ajuta.

„Numele meu este UDREA LEONARD MARIAN, am fost născut în 15.09.2002 în orașul TÂRGOVIȘTE, județul DÂMBOVIȚA. La vârsta de 7 ani, am fost căutat de mama mea biologică, am păstrat legatura maxim o lună de zile. După nu am mai aflat nimic de ea. Numele mamei mele este UDREA VICTORIȚA MIHAELA, acum 11-12 ani locuia în orașul PUCIOASA, județul DÂMBOVIȚA, după care s-a mutat în orașul TÂRGOVIȘTE, iar după nu am mai știut nimic de ea. Eu mai am 2 frati mai mici, după câte știu ei sunt cu ea, numele lor fiind MARIO si ALEX. Am găsit această pagină, care se pare că face minuni, și aș dori enorm de mult să-mi reîntâlnesc mama biologică și frații. Dacă cineva o cunoaște sau a cunoscut-o, astept mesajele dumneavoastră in privat. Va rog mult să îmi DISTRIBUIȚI anunțul cât mai mult în speranța ca îmi voi putea cunoaște mama. Mulțumesc frumos!” se arată în postarea adolescentului de 19 ani.