Povestea de viață a lui Ionel, românul care vrea să cucerească showbiz-ul internațional. Tânărul aspiră la titlul de Mister Italia: „Am fost criticat din cauza originilor mele”

Vasile Ionel Timiș este un tânăr de 24 de ani, iar poveste lui este una aparte. De la vârsta de 4 ani locuiește în Italia, iar acum visează să îi cucerească pe italieni cu frumusețea sa. Bărbatul participă la concursul Mister Italia și speră să plece acasă cu marele trofeu. Cum a ajuns românul să concureze în cadrul concursului din Italia?

Ionel este originar din România, însă la vârsta de 4 ani s-a mutat în Italia. Încă de mic acesta visa să atingă celebritatea internațională, iar acum face primii pași în acest sens. Tânărul de 24 de ani are mare grijă la imagina sa, a muncit mult pentru a arăta cât mai bine, iar acum speră că îi va cuceri pe italieni, însă drumul său nu este unul lin, iar de-a lungul timpului s-a confruntat cu numeroase critici, multe dintre ele legate de originea sa.

Românul care vrea să cucerească Italia

În prezent, Vasile Ionel Timiș lucrează la o firmă de echipamente industriale. Nu se poate plânge, căci job-ul său îi aduce venituri considerabile, însă tânărul visează la mai mult. Își dorește celebritatea internațională așa că a decis să facă primii pași în acest sens.

Pentru început, acesta s-a înscris la concursul Mister Italia, care a lansat de-a lungul timpului numeroase vedete, și este unul dintre cei 95 de prefinaliști. Iar asta i-a adus primul strop de celebritate. Tânărul a acordat un interviu pentru cotidianul italian Corriere Della Sera și își spune povestea de viață.

„Am ajuns în Italia în 2002, când aveam patru ani. Am locuit în Cagnò, apoi din Lombardia am ajuns în Trentino, mai întâi în Revò și apoi în Romallo. În Cles, unde locuiesc de zece ani, îmi place foarte mult. Zona este foarte frumoasă

Întotdeauna a fost o mare dorință a mea să particip la un reality-show, dar nu s-am concretizat niciodată. La un moment dat, m-am întrebat cum aș putea să ajung acolo și mi-am dat un răspuns: trebuia să încep de jos.

Așa că, atunci când s-a ivit ocazia de a participa la Mister Italia, am decis să mă înscriu. Nu am mai amânat și am făcut-o imediat, în timpul unei pauze de prânz, la începutul lunii februarie. Am trecut de casting, acum vom vedea dacă voi ajunge în finală”, a declarat Ionel, pentru publicație menționată.

„Nu au lipsit criticile”

În drumul să către celebritate, Ionel a fost susținut de către familie, iar mai apoi și de prieteni, chiar dacă la început aceștia au fost sceptici. Însă, din parcursul lui nu au lipsit nici criticile, mai ales de când s-a înscris la concursul Mister Italia. Au fost mulți cei care s-au legat de originile sale, însă românul nu s-a lăsat doborât.

„Părinții mei m-au susținut încă de la început: mama, în special, mi-a spus mereu: «Ești un băiat arătos, te pricepi și la social media, așa că găsește o modalitate de a te face remarcat». Prietenii mei, pe de altă parte, la început au luat-o în râs, niște tachinări binevoitoare, apoi, când au vorbit despre mine la televizor, au venit complimentele și, după primele rezultate, au început să mă încurajeze.

Din păcate, nu au lipsit criticile, de genul «dar nu este din Trentino», din cauza originilor mele românești, dar am ținut cont de ele și am mers mai departe înainte”, a mai spus Ionel.

Ionel, următorul Mister Italia

Cum se numără printre participanții la Mister Italia, Ionel are mare grijă de aspectul lui fizic. Tânărul este pasionat de culturism, iar din anul 2017 trece destul de des pe la sala de fitness. De asemenea, acesta are grijă ca mereu să arate că pe covorul roșu, iar pentru asta are un ritual de frumusețe, care îi asigură rezultatele dorite.

„Îmi place foarte mult să fac exerciții fizice, mă antrenez din 2017, de patru ori pe săptămână timp de câteva ore sau cam așa ceva și încerc să mănânc sănătos. Prețuiesc sfaturile unui antrenor personal, pentru că sunt pasionată de culturism.

Bineînțeles, pentru că pentru mine imaginea pe care o dai este fundamentală. Îmi place să mă tratez bine, așa că folosesc creme, mă duc la coafor la fiecare două/trei săptămâni, vara îmi place să mă bronzez. Și am fost mereu așa, sunt o persoană căreia îi place să aibă grijă de corpul și de imaginea sa dintotdeauna”, a mai explicat tânărul.