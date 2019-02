Hoshang Heedari este un chirurg ortoped originar din Iran, care locuieşte în Oltenia, de mai bine de 30 de ani, timp în care a devenit managerul unui spital din Dolj. S-a îndrăgostit de oamenii de aici, de echipa de fotbal Universitatea Craiova şi spune că a ajuns să se simtă ca acasă. Iubeşte atât de mult Universitatea Craiova încât şi când operează cântă imnul acestei echipe. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea lui unică.

Istoria doctorului Hoshang Heedari, chirurg ortoped iranian, în vârstă de 52 de ani, ajuns director al Spitalului Orăşenesc Segarcea din judeţul Dolj, începe în anii '80, când acesta a venit pentru prima oară în România, fiind impresionat de primirea făcută de olteni şi de faptul că aproape imediat şi-a făcut prieteni. Firesc, a ales să rămână în ţară după ce s-a îndrăgostit de o olteancă.

Oltenia, eterna Terra Nova…

Medicul ortoped spune că Oltenia se aseamănă cu regiunea în care s-a născut din Iran și de aceea se simte foarte oltean și ține cu gruparea alb-albastră.

„De mic mergeam cu tatăl meu la toate meciurile echipei locale și am jucat și fotbal în Iran până la nivelul diviziei B, apoi am venit aici. Oamenii unde m-am născut sunt exact ca aici și am simțit imediat că oltenii sunt aproape de mine. Efectiv, mă regăsesc în Oltenia și nu aveam cum să nu prind drag de echipa Craiovei. Vă spun sincer că este echipa mea de suflet.

Eu mănânc cu Universitatea în gând, dorm și mă trezesc cu Universitatea în gând, operez cântând «Oltenia, eterna Terra Nova», puteți să întrebați toate asistentele. Când ies din operație mă retrag aici (în cabinet – n.r.) și mă recreez ascultând imnul Craiovei. Am o grămadă de prieteni români, care mă admiră că iubesc Universitatea Craiova", explică medicul.

Suporter înfocat din 1985 încoace

Aici s-a îndrăgostit şi de echipa din Bănie. Este suporter înfocat al Craiovei și recunoaște că este copleşit de bucurie atunci când își amintește de victoriile obținute în fața celebrelor echipe din Europa. Visează la gloria fotbalistică a orașului care l-a adoptat și se trezește cu gândul la Universitatea Craiova, iar atunci când operează fredonează „Oltenia, Eterna Terra Nova".

„Sunt un suporter foarte vechi al Craiovei. De când am venit aici, în anul 1985, sunt fanul Universității Craiova. Din 1992 și până în 1996 am lucrat ca medic la Constructorul, care era echipa-satelit a Universității. Din 1985, de când sunt aici, nu am pierdut nici un meci până în 1992. Cunosc imnul şi îl cânt şi când operez", insistă ortopedul-suporter.

Şi când operează medicul poartă cu sine cu simbolul Universităţii. Are un tricou pe care l-a primit de la un suporter, iar pe spate este scris numele lui.