Un medic sudanez a înființat în comuna Bulzești, din județul Dolj, un centru de permanență dotat cu aparatură medicală performantă, achiziționată din donații. (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!) Centrul funcționează de mai bine de 10 ani, însă abia acum medicul sudanez care îl conduce a reuşit să strangă bani şi să îl doteze cu aparatura necesară. Este dotat și cu ambulanță achiziționată tot din donații, dar și din banii medicului de culoare. (VEZI ȘI: EL E ”REGELE ALBINELOR”! NE-A DEZVĂLUIT CUM SĂ RECUNOȘTI MIEREA NATURALĂ ȘI…)

„Vraciul negru”, cum îi spun unii dintre localnici, s-a stabilit aici din anul 2000 şi nu s-a gândit niciodată să plece din Oltenia, iar bătrânii din satul lui Marin Sorescu au numai cuvinte de laudă la adresa lui. (VEZI ȘI: POVESTEA OLTEANULUI CARE CULTIVĂ MANGO, KIWI ȘI FRUCTUL PASIUNII)

„Bună ziua! Domnu’ doctor, bine aţi venit!

Bine v-am găsit! Ce faceţi, doamnă?

Păi am venit la reţetă şi să facem şi un consult”, este dialogul firesc dintre medic și pacienţii săi. (Castiga acum 5.000$ lunar!)

„Dacă nu era dânsul nu aveam aici medicina noastră”

Savastiţa Marin are 65 de ani şi de mai bine de 10 ani se tratează la medicul sudanez. Acum, de când a auzit că, de câteva luni, centrul de permanenţă a fost dotat cu aparatură medicală performantă, a venit la un control. Are numai cuvinte de laudă la adresa medicului şi nu este singura.

„Excepţional. Un medic extraordinar. De când a venit aici nu am avut probleme niciodată, permanenţa când este chemată vine la orice oră, şi ne deserveşte că sunt atâtea sate, avem şi judeţul Vâlcea aproape, când este solicitat domnul doctor acolo se duce”, spune pacienta. (NU RATA, AICI: OLTENII AU INVENTAT PÂINEA FĂRĂ GLUTEN, GĂLBENUȘUL PORTOCALIU ȘI OASELE ARTIFICIALE)

O altă localnică e la fel de bucuroasă că e tratată de medicul respectiv.

“E foarte bun. E foarte bun, trăi-l-ar Dumnezeu! Dacă nu era dânsul nu aveam aici medicina noastră. E foarte aproape, venim, medicamente, orice”, spune bătrâna.

A doua inaugurare

Medicul sudanez recunoaşte că i-a fost foarte greu să supravieţuiască aici, în mediul rural. Să facă medicină la standarde europene. A înfiinţat centrul de permanenţă în fostul sediu CAP, însă avea doar un pat şi un ecograf învechit. A strâns bani şi, cu ajutorul unor donaţii, acum două săptămâni a inaugurat din nou centrul de permanență, dar de data asta dotat şi utilat la standarde europene. (Vezi cum iti poti lua apartament in Bucuresti in 6 luni)

„Acum, centrul de permanenţă e mult mai dotat, mult mai spaţios, pentru confortul pacientului, de la sala de aşteptare inclusiv, sala de primire urgenţă în care medicul să se descurce şi pacientul să fie ajutat într-un mod mult mai adecvat, mult mai profesionist”, spune Hisham Tageldin Mohamed Osman, medicul sudanez.

Dar din dar…

Doctorul a fost ajutat să îmbunătățească condițiile și să ofere servicii de calitate pacienților chiar de localnici. Medicul a povestit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA cum l-a cunoscut pe cel care s-a hotărât să ajute centrul prin donația sa.

„I-am tratat pe părinții lui la Vâlcea, aşa ne-am cunoscut. Am tratat-o pe mama lui, iar pe tatăl lui încă îl tratez. A intrat cu noi în vorbă, a vizitat locul ăsta şi a zis «Domne, voi vreți să faceți treabă. Am văzut că vă zbateți, hai să vă ajut şi eu». La început am discutat să facem o clădire mai mare, dar nu a reuşit să strângă atâția bani şi pe urmă a zis: «Banii ăştia stau la mine de nu mai ştiu când, hai să vedem ce puteți să luați». Ne-a dat o sumă în care să ne încadrăm şi noi ne-am ales aparatura. Investiția asta ajunge la 12.000 de euro, la care noi am mai venit cu încă 5.000 de euro ca să renovăm clădirea şi să cumpărăm materiale consumabile. Aceşti 5.000 sunt banii mei, dar se recuperează treptat din fondul administrativ al centrului de permanență. Statul dă o anumită sumă lunar ca să întreținem centrul fiindcă avem nevoie de combustibil, de materiale consumabile. Pentru aparatură am făcut acum contract cu nişte firme ca să o verifice. Din punct de vedere al aparaturii mi se pare că nu ne lipseşte nimic. Avem şi defibrilator în cazul în care inima se opreşte. Avem cu ce ne descurca. Avem monitor să urmărim pacientul, avem produse de microchirurgie, două tuburi de oxigen”, spune doctorul Hisham Tageldin pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Ajutor nesperat și din Spania

Un localnic stabilit în Spania a donat prin asociația sa aparatură de 11.000 de euro. „Am văzut că este un doctor care se ocupă foarte mult de pacienţi şi are grijă de ei şi am văzut că este foarte interesat de meseria lui şi este un bun profesionist şi atunci am creat o asociaţie împreună cu soţia mea care este spanioloaică şi de la societatea mea la care lucrez am transferat 2 la mie, e cota aceea de la cifra de afaceri”, spune unul dintre sponsori. (VEZI AICI: POVESTEA TULBURĂTOARE A MAMEI DIN BAIA MARE CARE A FĂCUT ȘCOALA ȘI LICEUL ALĂTURI DE FIUL EI!)

Centrul de permanenţă asigură asistenţă medicală pentru 8.000 de localnici din Bulzeşti, dar şi din localităţile limitrofe.