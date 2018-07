Fructe exotice în patria roşiilor. Se întâmplă în localitatea Cilieni din Olt, renumită în întreaga ţară pentru numărul mare de legumicultori. (Oferta speciala playstation) Unul dintre aceştia a decis să încerce şi altceva. Şi-a transformat propria curte într-o grădină exotică, unde găseşti de la rodii, lămâi, portocali, la mango, pomelo, kiwi, fructul pasiunii. Predomină arborii de rodii, cel puţin 200, pe care îi experimentează de trei ani, dar primele rodii le-a gustat abia anul trecut. Producătorul spune că vrea să facă o afacere din asta, pe viitor, pentru ca localnicii să mănânce sănătos, fără a trata chimic aceste fructe exotice. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea inedită a olteanului. (VEZI ȘI: POVESTEA JANDARMULUI CARE A DEVENIT UN FERMIER DE SUCCES)

„Aici în partea dreaptă sunt pomelo. Dincoace sunt șapte, opt copăcei de litchy, mango, cei mici în pahare sunt kumquat”, își prezintă Marius Delcea culturile.

Acestea sunt doar câteva dintre fructele exotice pe care olteanul le experimentează. Are zeci de soiuri de fructe pe care le-a plantat în propria curte, care a devenit acum o grădină botanică, aşa cum îi place lui să-i spună. Însă cel mai încântat este de arborii de rodii, care au început să facă fructe. Are peste 200 de pomişori.

„- Înfloreşte prin iunie, iulie, şi prin octombrie, noiembrie ar trebui să fie coapte.

– În octombrie mâncaţi rodii?

– Prin octombrie, noiembrie", spune bărbatul.

“Dacă tot suntem la ţară, să mâncăm fructe sănătoase“

Pasiunea pentru aceste culturi a venit în momentul în care Marius Delcea s-a hotărât să mănânce sănătos, chiar dacă e vorba de fructe exotice.

„A fost o curiozitate la început cu rodiile să vedem dacă răsar, dacă le merge clima, şi pe urmă dacă am văzut că cresc şi chiar se dezvoltă bine am început şi cu citrice şi cu mai multe. Am încercat să facem, dacă tot suntem la ţară, să mâncăm fructe sănătoase de la noi", explică Marius.

“Ne dă aşa, o energie pozitivă“

Soţia este cea care îl ajută pe Marius şi ea recunoaşte că preferă să stea printre aceste culturi, decât în solarul cu roşii.

„- Mai bine aici, ne dă aşa, o energie pozitivă.

– V-aţi gândit să faceţi o afacere din această pasiune?

– Dacă soţul vrea, eu îl încurajez să facă”, spune Vasi Delcea.

„Nici nu prea ştim noi ce sunt alea rodii. Sunt o fructă bună. Dar nu am mâncat niciodată, de ce să vă spun", recunoaște, sincer, un localnic.

Lăudat de consilierul ministrului Agriculturii

„Bravo lui că a încercat. Ca să o gândim în masă, există totuşi un risc. Noi deocamdată să învăţăm să facem o agricultură în familie foarte bine, să închidem circuitul legumelor legat de comercializare şi după ce reuşim să intrăm cu o mare cantitate de legume în supermarketuri să trecem la pasul următor de a gândi tot felul de idei", îl încurajează pe producător Florin Ciobanu, consilierul ministrului Agriculturii, Petre Daea.

În localitatea Cilieni sunt peste 700 de producători de roşii, dar numai Marius a „revoluționat” culturile tradiționale.