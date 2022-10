Povestea dureroasă a unei femei care nu știe încotro să o apuce. Iată cât de mult rău îi face soțul ei, dar și socrul: ”Câteodată îmi scoate ochii că de ce am rămas însărcinată”

O femeie care locuiește în casa soțului, alături de fiica lor de 10 ani, dar și de părinții lui, a povestit mai multe episoade grele pe care le-a întâlnit de-a lungul căsniciei sale. Iată cât greu îi este tinerei mame să mai trăiască alături de partenerul ei de viață și la ce încercări a fost supusă până acum.

Vei rămâne surprins când vei citi povestea mamei care a rămas pur și simplu fără puteri. Femeia a scris, printr-un mesaj text, tot ce are pe suflet și l-a transmis către un site destinat tuturor părinților, acolo unde toată lumea scrie despre problemele de acasă, experiențele de viață, dar și detalii din căsnicii.

”Bună ziua, aș vrea și eu să îmi spun problemele din căsnicie, dar aș vrea să rămân sub anonimat deoarece am mulți prieteni ce vă urmăresc pagina. Eu sunt căsătorită de 10 ani cu soțul meu, locuiesc cu socrii și am o fetiță de 10 ani. O perioadă de foarte mulți ani am muncit în străinătate și eu și soțul meu, numai că separat, pentru a ne face o casă, un viitor copilului nostru. Am o situație mai dificilă, cred eu. Locuind cu socrii, ei mi-au ținut fetița cât eu am muncit.

Dar îl am pe socrul meu care bea la ordinea zilei și face panaramă, ne face de tot râsul, a și sărit la noi la bătaie, noi fiind foarte pașnici din fire în ceea ce îi privește pe ei. Eu momentan muncesc în țară, și soțul la fel, dar trec printr-o depresie foarte urâtă și cred că, pentru tot ceea ce mi se întâmplă, soțul și socrul au o vină foarte mare. Mulțumesc lui Dumnezeu că mă înțeleg foarte bine cu soacra mea: ea m-a ajutat mereu cu tot și eu am ajutat-o pe ea fără să clipesc.

El a băut dintotdeauna. Înainte, acum câțiva ani când se îmbată, râdea și se punea la somn, dar acum lucrurile au luat o altă întorsătură. Că e treaz sau beat (nu știu motivele pentru care o face) dar ne „freacă fără apă”, adică la fată nu îi convine nimic, se ia mereu de ea, îi caută tot felul de motive și dacă stă dreaptă tot se ia de ea, că mai lasă mizerie in cameră, că nu face treabă, că nu face curat la animale, că trebuie să fie prima pe clasă, nu a treia sau a patra, deci tot felul de motive i le îndrugă. De mine se ia că nu sunt acasă tot timpul, că nu mai fac treabă cum făceam, că nu are cine să îl spele, sunt multe motivele credeți-mă!

Ideea este că ne freacă mereu așa, deci nu are un cuvânt bun de spus, toate rele. Am ajuns să nu îl mai înțeleg deloc. Cred că are niște frustrări ascunse de nimic și nimeni nu i le poate scoate. Înainte nu era așa nicidecum, mai ieșeam și noi ca familie, ne mai distram, asta însemnând să mergem la nași, la un restaurant, o dată la mult timp. Acum ne scoate ochii din orice și din această cauză eu înaintez cu „frumoasa” mea depresie pentru că omul care trebuia să mă iubească și să mă înțeleagă nu o face deloc”.

CITEȘTE ȘI: POVESTEA INCREDIBILĂ A LUI GABRIEL, ROMÂNUL CARE LOCUIA PE STRĂZI ȘI MÂNCA RESTURI. CARE ESTE AFACEREA DE MILIOANE CU CARE A DAT LOVITURA ÎN ITALIA

”Sunt însărcinată în două luni și îmi freacă creierii de nu mai pot face față”

Femeia a mai povestit și despre faptul că uneori soțul ei o trage la răspundere pentru faptul că a născut-o pe fata lor de 10 ani. Recent, ea a aflat că este din nou însărcinată și nu știe ce să mai facă, deoarece nu mai face față situației.

”De curând am aflat că sunt iarăși însărcinată, sunt în două luni și îmi freacă creierii de nu mai pot face față. Eu și muncind, nu știu unde să mă împart. Apropo după 10 ani, câteodată îmi scoate ochii că de ce am rămas însărcinată. Mai are și momente „bune” rămase. Dar am ajuns să îmi fie frică că stă copilul acasă cu el și tatăl lui. Când sunt acasă încerc să mai ies cu fata, ne mai plimbăm, mai facem cumpărături împreună, să mai uităm de problemele de acasă.

Eu mi-am investit toți banii și timpul meu în familie, casă, masă, cum se spune, și acum are momente când îmi spune că dacă nu îmi place „mentalitatea” lui să îmi iau copilul și să plec. Eu am vorbit cu mai multe persoane de problemele mele, inclusiv cu soacra mea, cu mama, cu psihiatru etc… Dar acum aș vrea câteva sfaturi din exterior, să știu cum se vede situația, pentru că al meu soț dacă îi reproșez ceva mă face nebună și așa mai departe.

Cam asta ar fi povestea pe scurt, dar credeți-mă, e o dramă prin ceea ce trecem noi: eu cu fata și soacra mea, pentru că și pe ea o freacă la cap socrul meu. Așa că vă rog, publicați povestea mea sub formă de anonimat pentru că aș vrea să știu și dacă sunt nebună eu sau dacă a mai trecut cineva prin așa ceva. Și un simplu sfat ajută. Vă mulțumesc frumos și vă urmăresc cu mare drag in continuare…Sper să îmi publicați „frumoasa poveste”. Că nu știu încotro să o apuc…”, a scris cineva și a transmis mesajul către QBebe.

VEZI ȘI: MIRACOLELE EXISTĂ! POVESTEA LUI JOSEPH, BĂRBATUL CARE S-A NĂSCUT FĂRĂ MAXILAR. A FOST NEVOIT SĂ SE ADAPTEZE UNUI TRAI DIFERIT FAȚĂ DE AL ALTORA, PENTRU A SUPRAVIEȚUI