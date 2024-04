Povestea emoționantă a concurentei de la Chefi la Cuțite, Ancuța Pop! Prin ce a trecut cântăreața de muzică populară

În acest sezon al emisiunii Chefi la cuțite, Ancuța Pop a fost aleasă în echipa galbenă, condusă de Alexandru Sautner. Povestea ei de viață este una emoționantă și plină de determinare. Cu toate acestea, viața i-a rezervat o încercare dificilă atunci când soțul ei a fost diagnosticat cu cancer.

Ancuța Pop, în vârstă de 33 de ani, provine din frumosul ținut al Maramureșului și este solistă de muzică populară. În plus, față de pasiunea ei pentru muzică, Anuța se dedică și artei culinare cu aceeași pasiune. Ea a împărtășit povestea sa în cadrul ediției cu numărul 12 a sezonului 13 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe Antena 1.

Ancuța Pop dezvăluie că pasiunea ei pentru muzică a fost stimulată de soțul ei, care i-a deschis ușa către lumea fascinantă a cântecului. A fost chiar el cel care i-a sugerat să devină solistă în formația în care el deja activa atunci când s-au întâlnit pentru prima dată.

Ancuța Pop împărtășește că au trecut prin clipe extrem de grele atunci când a aflat că soțul ei fusese diagnosticat cu cancer. La început, a ales să îi ascundă partenerului ei de viață faptul că se confrunta cu o boală gravă.

„În anul 2022, soțul meu a fost diagnosticat cu cancer, la 37 de ani. O tumoră malignă în spatele nasului. Pe 20 august 2022 am aflat că soțul meu are cancer. Nu puteam accepta așa ceva. I-am ascuns soțului meu că e bolnav două săptămâni, până când am primit rezultatul de la biopsie. În luna septembrie a venit rezultatul care spunea că are cancer. Atunci am zis că nu se poate, e imposibil. Mă gândeam cum să-i spun și i-am spus că nu e grav și că e ceva ce o să se trateze. El mi-a spus că o să moară.”, a mai spus tânăra.