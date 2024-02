Povestea emoţionantă dintre Roxana, o nevăzătoare, şi Ionuţ, din Iaşi: „El nu ştia că eu nu mai văd deloc”

Un cuplu din Iași impresionează cu povestea lor de iubire. El are 42 de ani, ea are 31 de ani, iar de 11 ani sunt căsătoriți. Ce face atipică povestea lor de dragoste este faptul că Roxana și-a pierdut total vederea încă din adolescență, însă acest lucru nu reprezintă un impediment pentru Ionuț, care o iubește tot mai mult pe zi ce trece. Începutul poveștii lor a fost unul anevoios, familiile opunându-se relației, însă iubirea dintre ei a reușit să depășească orice obstacol.

Roxana și Ionuț s-au cunoscut în urmă cu ani de zile, iar pentru o perioadă ea a ținut ascunsă afecțiunea de care suferă. Însă, atunci când în cele din urmă a rostit adevărul cu mari emoții, Ionuț a reacționat cât se poate de bine și i-a spus un singur lucru: „dacă aș putea să-mi scot ochii, ți-aș da ție unul”. Astfel, femeia a înțeles că a întâlnit bărbatul vieții ei.

Povestea tristă a Roxanei a început în adolescență. Din cauza unei cataracte netratate la timp, care a evoluat și s-a transformat în glaucom, tânăra și-a pierdut de tot vederea. Deși credea că afecțiunea de care suferă nu o să îi permită niciodată să simtă iubirea, lucrurile s-au schimbat în momentul în care l-a întâlnit pe Ionuț.

Deși pe Ionuț nu l-a interesat afecțiunea de care partenera lui suferă, familia acestuia nu a fost, inițial, pe aceeași lungime de undă și s-a opus relației. La fel s-a întâmplat și în cazul familiei Roxanei, însă, în cele din urmă, toată lumea a înțeles că dragostea dintre ei este puternică și că sunt perfecți unul pentru altul.

Acum, Roxana și Ionuț au împlinit 11 ani de căsătorie și sunt cât se poate de fericiți împreună. Cei doi și-au deschis o mică afacere, se ocupă de apicultură, iar Roxana este cât se poate de implicată în business. Până nu de mult, cei doi își doreau să aibă și un urmaș, însă au decis în cele din urmă să nu facă acest pas.

Cei doi dau un exemplu pentru mulți și spun că secretul unei relații fericite constă în doar două lucruri: iubire și sprijin.

„N-am mai plâns de mult timp din cauza deficienței. El este totul meu. Mereu va exista un gol în sufletul meu, nu-l pot vedea, doar îmi imaginez cum arată, la mine e mereu întuneric. Și după o perioadă în care voiam amândoi foarte mult un copil, am decis să nu facem, șansele ca afecțiunea să se transmită din generație în generație fiind foarte mari. Nu am vrea să se chinuie un suflețel, ne avem unul pe altul și asta e. Suntem fericiți.

Există oameni care au totul, sănătate, bani, și se înșeală. Nu consider că banii îți aduc fericirea. Doar sănătatea și omul de lângă tine, care trebuie să fie al tău, cu tine, să te susțină în orice. Să te iubească. Atât. Acasă, el gătește, eu fac curat. Mă îmbrac singură, știu unde am pus fiecare lucru. Glumesc uneori și îmi spun că am ajuns așa pentru «n-am plătit lumina la timp». Nu îl mai întreb pe Dumnezeu de ce nu m-a ferit de așa ceva. Poate dacă eram văzătoare nu-l mai întâlneam pe el”, a mai spus Roxana.