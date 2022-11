Povestea fabuloasă de dragoste dintre un brașovean divorțat și o bucureșteancă (încă) măritată. S-au cunoscut pe net, într-un joc online, dar ce a urmat depășește orice imaginație

„Dragoste, vacanțe și alte nebunii.

-partea a 2-a –

Luasem bilete la mare pentru un sejur de 7 stele (pardon, de 7 nopți) la Hotel Brândușa 2*, noroc cu voucherele mele ce le-aveam + diferența ce am plătit-o cash (nu râde cititorule, că voucherele m-au salvat). Am revenit și-n anul următor (dar fără iubi) și nu se mai numea Brândușa ci Carmen (la naiba, îmi venea să plâng că era exact numele lu’ iubi…offf….)

Brândușa transformată-n Carmen nu mai avea 2 stele, ci 3 ! Mie -mi părea la fel și pe exterior și pe interior exact ca anul precedent, dar când m-am uitat mai atent am remarcat dunga albastră de la conturul exterior al geamurilor!

Păi stai un pic frate, că asta schimbă tot! Mă mir c-a primit doar o stea in plus, eu i-aș fi dat chiar 7 ! Dar să revin… îi promisesem lu’ iubi un sejur estival, dar o surpriză totală. Și m-am ținut de cuvânt! Deja știi, frate, că-i vorba de Hotel Brândușa din Venus, ce am ales pe ideea ca măcar o dată s-o duc unde -mi place mie.

Proastă idee am avut ! Când am coborât din mașină era siderată: – ce stațiune -i asta? Că nu seamănă deloc cu Mamaia Nord și nu văd nici un club de fițe pe aproape!

Am convins-o cumva să ne cazăm : pentru mine era chiar super OK – cameră frumoasă, pat matrimonial mare cu așternuturi curate și frumos mirositoare încadrat de noptiere cu veioze albastre (am zis că e culoarea mea preferată, nu ? ), + câteva etajere in holul de la intrare (lângă baie) și un dulap în cameră.

Mai erau și 2 fotolii și-o măsuță mai erau în cameră.

Abia așteptam să văd ce gândește, ce părere are despre un hotel/cazare care nu are 5 stele (cum era ea obișnuită) dar care era chiar era mai mult decât ok, la doi pași de plajă și chiar frumos”, spune brașoveanul.