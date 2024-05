Povestea impresionantă a Mariei, bunicuța de 93 de ani care candidează la primărie. A lucrat toată viața și are o pensie de 1.000 de lei

Bunica Maria a ajuns cunoscută în toată țara, după ce a anunțat că vrea să candideze la primărie la vârsta de 93 de ani. Nepotul ei, Ștefan Zară, își dorește să ocupe fotoliul de primar al Sibiului, iar pe lista de Consilieri Locali a trecut-o atât pe ea, cât și pe mama și fratele său. Femeia a împărtășit câteva detalii de viața sa. A lucrat mulți ani, dar are o pensie de doar 1.000 de lei care abia îi ajunge, ținând cont de prețurile uriașe.

Ștefan Zară candidează la Primăria Sibiu din partea Partidului Ecologist. Bărbatul s-a gândit să-și înscrie pe listele de Consilieri Locali întreaga lui familie pentru a se asigura că are un sprijin necondiționat. Cât despre bunica sa, politicianul a mărturisit că este încă în „putere”, chiar dacă are o vârstă înaintată. Nelipsită de pe listă este și mama acestuia, în vârstă de 65 de ani.

Maria este o bunică iubitoare și grijulie, iar nepotul său are doar cuvinte de laudă la adresa ei. În plus, Ștefan Zară a mai precizat că femeia face și plăcinte bune. În timp ce frământă aluatul pentru un desert cu gust de copilărie, ea povestește că se descurcă foarte greu cu banii. După o viață de muncă, bătrâna de 93 de ani primește doar 1.000 de lei pensie. Acum, ea își dorește să devină o rază de speranță pentru ceilalți seniori din România.

„Te descurci mai greu, ce să fac? Sunt scumpe acum. Toate s-au scumpit. Acum ce să facem? Am umblat pe toate răzoarele. Am lucrat destul. Am lucrat și la colectiv 15 ani și aici m-am angajat vreo 15 ani și după am ieșit la pensie. M-am dus iar acolo. Am lucrat, am lucrat… Zicea un bătrân de la noi: «Traiul bun din tinerețe e toiag la bătrânețe»”, a povestit bunica Maria.