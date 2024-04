Povestea inedită de viață a unui cuplu celebru. S-au întâlnit pe platourile de filmare și de atunci au rămas nedespărțiți

Ika Wonga, o tânăra influenceriță din Canada, a profitat de ocazie pentru a merge la reality show-ul ei preferat, însă nu avea idee cât de mult îi va schimba viața. Aici și-a găsit marea iubire.

Participând la celebrul show de televiziunea, tânăra și-a găsit marea iubire, pe Dem. Cuplul, care se laudă cu peste 451.000 de abonați pe YouTube, și-a găsit faima după ce a apărut în emisiunea din anul 2017. Perechea a dezvăluit că procesul de casting la Big Brother, căci despre această emisiune e vorba, a durat luni de zile și abia în ultimul moment au aflat că au trecut de preselecții.

Dem a spus că a dat o audiție de trei ori înainte de a fi acceptat, dar a meritat pentru că de atunci viața i s-a schimbat complet. Cei doi actuali soț și soție au avut o primă impresie foarte diferită unul despre celălalt, Dem simțind, la început, superioriatate din partea lui Ika, o mamă singură cu doi copii.

Și-au găsit sufletul pereche pe platourile de filmare

Într-un interviu cu The U.S. Sun, ei au dezvăluit modul în care viețile lor s-au schimbat în anii care au urmat și modul în care experiența lor comună de televiziune i-a făcut să fie astăzi o familie:

,,Viața mea se învârtea în jurul fiilor mei. Școala, sportul și activitățile lor. Am fost, de asemenea, manager financiar. Viața mea era destul de ocupată între muncă și băieți. Viețile noastre erau atât de diferite înainte de a ne întâlni.”, a povestit Ika.

Cât despre Dem, acesta avea viața unui clasic burlac:

,,Locuiam într-un orășel de 8.000 de oameni, unde toată lumea cunoștea pe toată lumea. Am deținut o companie contractantă în câmpurile petroliere și, de asemenea, am început să investesc în proprietăți.”, a povestit Dem.

Cu toate acestea, după primele interacțiuni cei doi au simțit că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Cum au reușit să menține o relație la distanță

Perechea a dezvăluit că nu au avut o părere bună la început unul despre celălalt, dar atracție a fost de la bun început între ei:

,,Sună clișeic de spus, dar a fost cu adevărat dragoste la prima vedere pentru mine.”, a spus Dem.

Cuplul a petrecut o lună separat înainte de a se vedea din nou și apoi a început o relație la distanță. În ciuda faptului că Dem a spus că Ika era singura persoană în preajma căreia voia să fie, Ika crede că separarea lor a fost mai solicitantă pentru ea:

,,Am fost în casă timp de aproximativ trei luni, dar ne-am simțit ca un an. Am simțit că el era singura persoană care înțelegea tot prin ce treceam și că era singura persoană cu care puteam fi eu 1.000%.”, a declarat Ika.

Perechea locuiește acum împreună în Toronto și și-au anunțat logodna în martie 2022. Ei au decis să-și păstreze planurile de nuntă private, dar au spus pe YouTube că nunta lor va avea loc în Grecia, fără să de alte detalii.

