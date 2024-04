Visa la o nuntă ca-n povești, dar totul a fost la un pas de a se ruina. Prin ce a trecut Hailey înainte de cea mai importantă zi din viața ei: ,,Am fost obligată să slăbesc...”

Adesea kilogramele în plus, din păcate, pot genera comentarii răutăcioase care duc la anxietate. Așa s-a întâmplat și în cazul unei mirese din Marea Britanie, pentru care găsitul rochiei perfecte de mireasă a devenit un adevărat coșmar.

Ziua nuntii tale este despre angajamentul față de partenerul tău pentru o viață întreagă, dar rangul înalt pe lista de priorități a nunții miresei este rochia. Există multă presiune pentru ca aceasta să se simtă cea mai frumoasă în ziua cea mare, plus că accesoriile și rochia de mireasă pot costa o avere. Deci, să te simți confortabil și să te poți bucura de experiență este cu adevărat important.

O femeie proaspăt logodită, încântată să meargă la cumpărături ca să-și găsească rochia de mireasă perfectă, s-a simțit ,,atât de neliniștită” după ce a fost ,,scanată din cap până-n picoare”, deoarece magazinele destinate mireselor ,, nu puteau accepta” miresele plus-size.

Ce sacrificii a făcut o mireasă pentru a-și putea găsi rochia de mireasă la care a visat

Hayley Brooks este o mireasă care, din păcate, nu a avut experiența la care a visat. Cu o nuntă pe plajă ca în filme, femeia de 39 de ani spera la o rochie lejeră, dar multe magazine la care a mers pentru a-și căuta rochia visurilor ei i-au oferit doar rochii ,,de prințesă, umflate” pentru femeile de mărimea ei, a explicat ea.

Lăsată să se simtă neîncrezătoare, Hayley a început să facă exerciții fizice pentru a pierde în greutate și pentru a se putea simți suficient de confortabil atunci când va intra într-un magazin destinat rochiilor de mireasă:

,,De îndată ce am intrat în magazine, a fost ca și cum nu aveau nimic pentru mine. M-au scanat din toate părțile, ca și cum ar fi vrut să-mi spună: «Nu vei încăpea în nimic de aici»”, a povestit mireasa Hayley.

,,Nu aveau nimic în mărimea mea, nu a fost o experiență plăcută. M-au făcut să mă simt atât de prost, încât nu aveam ce să probez. Tot ce aveau pentru mărimea mea erau foarte demodate…”, a mai adăugat mireasa.

Vâzând că nu are de ales, Hailey a început să țină un regim, pentru a-și putea găsi rochia pe care și-o dorea:

,,Am ținut dietă doar pentru a proba rochii, nu este frumos. Eram atât de stresată și, uitându-mă înapoi, mă întreb de ce mi-am făcut asta. Mă panicam dacă nu făceam 10.000 de pași pe zi, sau dacă nu mâncam sănătos. M-am supus unei mari presiuni, în timp ce organizam nunta, lucram cu normă întreagă și aveam grijă de fiul meu. Există atât de mult stres în jurul unei nunți, încât ultimul lucru de care trebuie să vă faceți griji este să pierdeți în greutate.”, a mai explicat Hailey.

Cum a reușit Hailey să se simtă de milioane în ziua nunții sale

Când Hayley a vizitat-o pe Dotty Bridal, totul s-a schimbat. Buticul pentru mirese, deținut de fosta vedetă a The Apprentice, Shannon Martin, se mândrește cu faptul că se adresează femeilor de toate dimensiunile. Shannon a lansat o campanie pentru a încuraja viitoarele mirese să-și accepte și să-și iubească corpul natural, indiferent de forma sau dimensiunea lor. Femeia de afaceri spune că se confruntă cu mirese care își fac griji cu privire la greutatea lor în fiecare zi:

,,Există atât de multă presiune asupra mireselor pentru a pierde în greutate și de ce? Oamenii mă întreabă tot timpul dacă trebuie să slăbească înainte de a intra în magazin… Este îngrozitor.”, a spus Shannon Martin.

Vorbind despre cât de diferită a fost experiența ei la Dotty Bridal, Hayley a spus:

,,Am vrut ceva plutitor și confortabil și nu prea greu, de asemenea, ceva destul de simplu. Nu am vrut o rochie mare, cu diamante. Dotty m-a făcut să încerc absolut totul și, în cele din urmă, am ales ceva complet diferit de ceea ce credeam că îmi doresc. M-am simțit bine, deoarece experiența a fost atât de uimitoare. Am fost îngrijită atât de bine, nu conta ce mărime eram, nu mă priveau altfel, eram doar o mireasă.”, a explicat Hailey.

Hayley s-a căsătorit cu actualul ei soț, Lee, în vârstă de 45 de ani, în Ibiza, Spania, pe 4 iunie 2022. Ei au avut o nuntă mică, cu 50 de invitați și au descris ziua ca fiind ,,uimitoare”.

