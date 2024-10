Povestea ireală a bunicuței de 35 de ani. Ce decizie a luat după ce s-a îndrăgostit de un tânăr de19 ani

Povestea de viață a bunicuței în vârstă de doar 35 de ani a devenit virală pe Tik Tok. Tânăra trăiește o poveste de dragoste un băiat de 19 ani, vârstă pe care o are una dintre fiicele ei. Mai mult de atât, femeia are planuri mari de viitor cu tânărul ei iubit pe care l-a cunoscut în barul unui hotel în Turcia.

Viața lui Rachel McIntyre ar putea deveni scenariul unui film american de succes. Tânăra de 35 de ani a devenit prima dată mamă unei fetiței – Beth – în anul 2006, când avea 16 ani, iar la 24 de ani a deveni din nou mama unei fetițe. Câțiva ani mai târziu, istoria s-a repetat în cazul primei sale fiice. Beth a devenit mamă la vârsta de 18 ani, făcând-o pe Rachel bunică la doar 34 de ani.

Dar nu am regretat nicio clipă alegerea mea și am fost întotdeauna foarte apropiate. Apoi, istoria s-a repetat când Beth a rămas însărcinată la 17 ani și a născut la 18 ani – devenind bunică la vârsta de 34 de ani”, a spus Rachel.

”Am devenit și eu o mamă tânără, rămânând însărcinată pe neașteptate cu Beth în 2005, când aveam doar 15 ani, și am născut la 16 ani. Prietenul meu de șase luni mi-a dat un ultimatum să aleg între el și copilul meu imediat ce a aflat de sarcină. În ciuda șocului și a fricii, decizia a fost ușoară – am vrut-o pe ea. Au existat momente de singurătate, deoarece a trebuit să părăsesc casa familiei mele, iar confruntarea cu cei doi ani teribili a fost extenuantă.

Pentru că este o mamă și bunică singură, Rachel nu a încetat niciodată să spere că își va întâlni sufletul pereche. În timpul unei vacanțe în Turcia, femeia s-a îndrăgostit de Seskan, tânăr de 19 ani, care era chelner la barul de la hotelul în care era ea cazată. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, tânăra bunică povestește că a simțit din prima clipă că el este bărbatul alături de care își dorește o relație serioasă.

„Ne-am întâlnit în vacanța mea în Marmaris, în iunie și, de atunci, mi-am dorit să fiu din nou în brațele lui, să împărtășim râsete și sărutări sub soare. Relația noastră este departe de a fi convențională – la 19 ani, el are aceeași vârstă cu fiica mea cea mare. Iar eu am doar 35 de ani și sunt deja bunică. Fiica mea Beth a născut-o pe nepoata Alaia anul trecut. În ciuda acestui fapt, relația mea cu Seskan a devenit rapid serioasă” – a povestit Rachel pentru Mirror.