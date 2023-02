Povestea ireală a poștăriței Silvica din Văleni: „Viața mea a luat o întorsătură urâtă”

Zilele acestea, Silvica din Văleni și-a spus povestea incredibilă de viață. Încă de la o vârstă fragedă, greutățile s-au abătut asupra sa și când credea că soarta i se va schimba în bine, a primit o nouă lovitură. Apoi, ceva cu totul spectaculos s-a întâmplat. Povestea bietei poștărițe depășește orice scenariu de film!

Silvica din Văleni a terminat liceul și avea șanse să devină tehnician veterinar, dar s-a trezit, dintr-o dată, cu o mamă bolnavă și cu decesul tatălui. Din nevoia de bani, și-a abandonat visul și a continuat să fie stâlpul familiei. Încercând să aibă și propria sa viață, și-a făcut o relație și chiar un copil. La ce nu se aștepta biata femeie era că o să fie abandonată și lăsată să-și crească bebelușul singură.

Din 2002, poștărița a rămas orfană de ambii părinți, dar trei ani mai târziu, a găsit un bărbat minunat cu care a făcut doi copii, fată și băiat. Din nou, după o scurtă perioadă de fericire, s-a trezit cu o altă problemă.

„Am terminat un liceu la Murgeni, specializarea tehnician veterinar. Aveam șanse să mă angajez, să devin un om independent, dar viata mea a luat o întorsătură urâtă când a murit tatăl meu, iar mama s-a îmbolnăvit. A trebuit să am grijă de mama, să merg cu ea pe la doctori, să o ajut… Am reușit cât am reușit, însă viata mi-a dat, din nou, alte lovituri. Am rămas însărcinată, iar partenerul meu de la acea vreme m-a părăsit si am rămas singură să îmi cresc copilul.

În 2002 a murit mama si mi-a fost si mai greu. În 2005 am întâlnit pe altcineva, m-am căsătorit si am făcut doi copii, o fată si un băiat. Am crezut că, în sfârșit, a răsărit soarele si pe strada mea dar au apărut problemele financiare. Am făcut foamea, am îndurat frigul, am plâns zile si nopți întregi, mi-a fost foarte greu… Le ziceam celor mici «dragul mamii, o să fie bine». Si, după ani si ani de îndurat, a început să ne fie bine si nouă”

De necrezut ce s-a întâmplat cu Silvica din Văleni

În 2018, soarele a început să răsară și pe strada Silvicăi. S-a înscris la un concurs pentru postul de poștăriță și a reușit să se angajeze. Astfel, problemele lor financiare au dispărut.

„Țin minte și acum, membrii comisiei de concurs m-au întrebat de ce îmi doresc atât de mult acel post. Am răspuns că mi-l doresc pentru a putea aduce cât mai multe zâmbete pe obrăjorii puilor mei de acasă”, spune mama a trei copii.

În prezent, poștărița are o fată de 21 de ani la Constanța, un băiat în clasa a VIII-a la Văleni și o fată în clasa a XI-a la Liceul „Emil Racoviță” și se poate declara, în sfârșit, fericită.

