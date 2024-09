Milionarul Daniel Moraru, supranumit ”Regele Exporturilor” – noul investitor de la Farul Constanța – a fost prezent la ceremonia în care Gică Hagi a prezentat ultimile sale investiții în acadermia de la Ovidiu. Discret, Moraru a stat mai puțin de o jumătate de oră și a plecat. CANCAN a vorbit cu omul de afaceri care va deține 10% din clubul lui Hagi şi a aflat ce intenţii are acesta.

Noul investitor al clubului de fotbal Farul Constanța a declarat că deși nu este pasionat de fotbal, a decis să investească în club datorită încrederii pe care o are în Gică Hagi și proiectele acestuia pentru oraș. Deși a lovit mingea doar de câteva ori în viață, este impresionat de munca lui Hagi, care îndrumă 800 de copii în cadrul clubului și academiei, peste două treimi dintre aceștia fiind pregătiți gratuit. Investitorul a ajuns în această poziție întâmplător, fără să fie o acțiune premeditată, și subliniază că și alți localnici vor deține pachete de 10% din acțiuni, dorind să sprijine echipa.

,,Nu îmi place fotbalul, dar cred în Hagi”

Cu Gică Hagi mă știu de mai multă vreme. Suntem din același oraș. Suntem în discuții pentru 10% din acțiuni și vor fi și alți acționari tot cu pachete de 10%. Acționarii vor fi localnici. Mie nu îmi place fotbalul. Am dat de zece ori în viață cu piciorul în minge. Pur și simplu cred în Gică Hagi, cred în ce a făcut pentru Constanța. E important și faptul că are curaj să investească în continuare, are 800 de copii pe care îi îndrumă în cadrul clubului și al academiei și asta înseamă foarte mult.

Am ajuns în această postură dintr-o discuție în alta am ajuns în a mă implica ca și investitor. Nu a fost o chestiune premeditată. Eu nu am știut că el are 800 de copii pe care îi pregătește. Peste două treimi din acești copii îi pregăteștge pro bono. Asta pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt și alți oameni care în urma analizei vor dori să investească în Farul, nu ca și investitori strategici ci pur și simplu ca novice așa cum sunt și eu”, a declarat pentru Cancan noul investitor de la Farul.

,,Voi plăti mai mult de un milion de euro pe acţiuni”

Daniel Moraru este un important om de afaceri din judeţul Constanţa. Este proprietarul companiei Midia Internaţional, specializată în exportul de animale vii către țările din Orient, prin Portul Midia şi președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est. A cochetat şi cu politica fiind coordonatoprul filialei AUR Constanţa.

,,În politică am vrut să văd în ce lume se situează anumiți jucători, nu am făcut-o din dorința de a ocupa vreo funcție publică. Sunt om de afaceri și așa voi rămâne. Politica a fost ca o verificare pentru mine, ca o analiza din interio. Nu mi-a plăcut ce am văzut acolo și nu mă pasionează. Am intrat, am văzut despre ce e vorba și mi-am văzut de treabă, fără să îmi spună cineva dacă să plec sau să rămân. Și la Farul va fi același lucru, pentru că nu mă voi implica pe partea tehnică sub nicio formă.

Mă voi implica doar financiar. Încă purtăm discuți. E vorba despre ce se dorește pentru a promova pachete și pentru alți investitori. Voi plăti mai mult de un milion de euro pe procentul de 10% de acțiuni. În 30, 45 de zile va fi totul oficial între mine și Farul Constanța”, a mai spus Moraru.

