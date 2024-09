Fotbalistul rapidist acuzat de viol înaintea unui meci crucial rupe tăcerea, după 40 de ani: ”Ofițerul a rămas mut!” Cum a fost sabotată partida

La finalul anilor 80 a avut loc un episod șocant care a rămas în memoria jucătorilor de atunci ai Rapidului. Giuleștenii urmau să joace pe teren propriu un meci cu Dinamo, un duel foarte important pentru gruparea alb-vișinie. Dinamoviștii au recurs la o metodă de intimidare în săptămâna de dinaintea partidei: șase jucători ai adversarilor, cu vedeta Liță Dumitru în frunte, au ajuns la secția de poliție, fiind acuzați de viol! Printre ei și fundașul stânga Ioan Bacoș, care a jucat 6 ani la echipa de lângă podul Grant. CANCAN.RO a vorbit cu Bacoș, care a povestit adevărul din spatele acestor acuzații extrem de grave.

Deși mai mulți coechipieri de-ai lui au fost interogați înaintea meciului, audierea lui Bacoș a durat cel mai mult. În fața ofițerilor, i s-a cerut să descrie o zi de acum un an. Pentru a prelungi timpul, a oferit o relatare extrem de detaliată și banală a unei zile obișnuite, lucru care i-a uimit pe anchetatori.

,,Am stat la audieri cel mai mult dintre toţi„

,,Era într-o zi de marţi. Noi veneam de regulă cu tramvaiul la stadion, pentru antrenament. Preşedintele Dan Lăzărescu mi-a zis să merg la poliţie să dau declaraţii. Am ajuns acolo împreună cu alţi cinci colegi. Primul a intrat Liţă Dumitru, al doilea Leo Toader, iar al treilea am fost eu. În cazul meu audierea a durat cel mai mult dintre toţi. Vreo 45 de minute. Erau doi ofiţeri…

Mi-a zis să stau jos, dar eu m-am aşezat pe scaun, doar că nu în faţa lui. S-a apucat să mă înjure. Apoi mi-a aruncat pe masă o foaie şi mi-a zis să scriu ce s-a întâmplat la o dată cu un an în urmă. Eu am scris, după mintea mea, cu exactitate ceea ce făceam într-o zi obişnuită: la ora 8 m-am trezit, la ora 8 şi 5 minute m-am spălat pe faţă, la 8 şi 20 mi-am pus ciorapii şi aşa mai departe. Şi am tot tras de timp. După ce am terminat, ofiţerul a rămas mut. M-a întrebat doar de unde ţin eu minte exact tot ceea ce scrisesem.

I-am zis: ,,Păi mi-aţi cerut să scriu exact ce am făcut. Am scris asta pentru că sunt un pic mai deştept ca dumneavoastră”! A început să mă înjure. Văzând că nu au ce să-mi facă, mi-au dat drumul acasă, spunându-mi că rămân sub observaţie. Până la meci, nici antrenorul şi nici alţi colegi nu m-au întrebat de ceea ce se întâmplase la secţia de poliţie. Acest lucru ne-a ambiţionat şi am câştigat meciul. Aveam echipă bună atunci. Îmi aduc aminte că eu şi Goanţă jucam pe prime duble. Primele normale erau de 4.000 de lei acasă şi 8.000 de lei în deplasare, eu câştigam dublu la victorie!, a spus Bacoş pentru CANCAN.RO.

,,Făceam afaceri cu blugi, acum sunt patron la o firmă de construcţii„

Arădean la origini, fostul fotbalist spune că pe Facebook are două direcţii în care merg afinitățile sale: politica şi fotbalul, mai ales Rapidul. Urmăreşte atent tot ceea ce se întâmplă acum la clubul patronat de Dan Şucu dar rememorează şi cum se descurca el înainte de Revoluţie.

”Am mers după Rapid la U Cluj, un an când a venit Revoluţia, dar nu mi-a plăcut, tot în Giuleşti mă trăgea aţa. Îmi lipseau suporterii, galeria. Mi-am dat seama că am greşit că am plecat din Giuleşti. Eu vorbeam atunci şi cu o fată de prin Bucureşti.

La Rapid m-am supărat şi am plecat după ce nu mi-au dat o aprobare să iau un ARO. În Giuleşti, meciurile se jucau pe bune. La Cluj-Napoca am prins şi 4 meciuri aranjate din 6! Am încercat să revin la Rapid, m-au aşteptat Cernăianu şi unul Niţă, antrenor, dar nu m-am înţeles la bani, îmi dădeau ceva simbolic pentru valoarea mea, aşa că am ales să mă duc să joc la Sportul Studenţesc.

Eu am fost dintr-o familie cu bani, făceam afaceri cu blugi, cu chestii aduse de prin afară când jucam în turnee din strănătate. Am făcut odată un troc cu 214 perechi de blugi. Aveam şi atelier de tăbăcărie. Acum sunt plecat demult din ţară în SUA şi nu mă mai întorc în România. Am aici o firmă de construcţii, montare parchet şi altele”, ne-a mai spus Ioan Bacoş.

,,Şucu s-a lăsat influenţat de Dinu Gheorghe, fost colonel de securitate„

Fostul fotbalist afirmă că nu va critica niciodată Rapidul și este optimist cu privire la viitorul echipei, apreciind venirea lui Șumudică. El critică însă decizia de a-l aduce pe Neil Lennon și menționează că în club există două tabere.

,,Eu nu pot critica Rapidul niciodată, nici pe Facebook şi nici în altă parte. E bine ce văd acum la echipă, avem potenţial, salut cu tot dragul venirea lui Şumudică. S-a greşit cu aducerea lui Neil Lennon. Ideea e că la Rapid sunt două tabere: unii care sunt rapidişti, și alții care vor să conducă pe banii rapidiştilor. Şucu a plecat de multe ori urechea la anumite persoane care nu au treabă cu Rapidul. Cum este acest Dinu Gheorghe. E un fost fost colonel de securitate, unde o fi lucrat el pe la aeroport nu ştiu. L-a sfătuit prost pe Şucu şi s-a văzut şi mai sunt şi alte persoane în club care nu au niciun statut de rapidişti.

Păcat, în vară au fost înlăturaţi mulţi giuleşteni care au sufletul acolo. Vorbind iar despre mine, îmi pare rău că nu am jucat la echipa naţională. Deşi am fost în top 5 cei mai buni fundaşi laterali din ţară, la naţională erau chemaţi jucători de la 4 echipe în acea perioadă când jucam eu: de la Steaua, Dinamo, Victoria Bucureşti şi Flacăra Moreni. Nici de la Craiova nu prea aveau loc”, a mai declarat Ioan Bacoş.

Rică Răducanu, antrenorul bătăuș!

Fostul rapidist are amintiri legate și de Rică Răducanu. Una însă a ținut să o povestească. S-a întâmplat în anii 80 la un meci al Rapidului la Timișoara.

,,Viorel Kraus era, parcă antrenorul nostru iar Rică era antrenorul secund. A fost 0-0 la pauză și mă îndreptam spre vestiar. Când m-am apropiat, am auzit niște bubuituri. Am intrat și ce să văd? Rică înjura și lua la pumni niște jucători, pe Cârstea. M-am uitat la Agiu și am început să râdem amândoi”, a comentat Ioan Bacoș ,,prestația” de la acel meci a simpaticului Rică Răducanu.

