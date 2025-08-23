Povestea Monicăi, blonda cu ochi albaștri care a renunțat la faimă și s-a călugărit. A trăit peste două decenii în Ierusalim

Povestea româncei Monica Fermo a ajuns cunoscută la nivel internațional. Considerată una dintre cele mai îndrăgite și carismatice actrițe de pe scena Teatrului Național București, blonda cu ochi de un albastru fermecător a renunțat la faimă și celebritate și a devenit măicuță în Ierusalim.

Monica Feramo a fost considerată una dintre cele mai provocatoare prezențe de pe scena teatrului românesc din anii `70, însă nimic nu prevestea ceea ce avea să se întâmple în viața sa. Încă de la o vârstă fragedă, începând de la 15 ani, a rătăcit prin lume, s-a avântat cu mult curaj în tot felul patimi și vicii, a trecut prin numeroase încercări, a trăit diferite vieții, însă la vârsta de 30 de ani a clacat moral și spritual.

Monica Feramo, între patimi și credință

Printre povestiri, de-a lungul timpului, Monica Fermo a făcut referire la mărturia vocațională care descoperă adevărata fericire în legătura cu Divinitatea. Conștientă de stilul de viață pe care l-a avut până la 30 de ani, fosta actriță a simțit pe umeri povara unei vieți desfrânate. A primit promisiuni din partea filosofilor, yoghinilor, spiritualiștilor de carton, toate pentru a putea scăpat de acel ”ceva” ce o apăsa atât de tare. Era înglobată în patimi extrordinar de mari încât nu mai vedea lumința de la capătul tunelului.

„Primii mei paşi în viaţă au fost în monstruozitatea patimilor. La 15 ani m-am apucat de fumat, eram aşa de dependentă că am fumat până în ziua botezului; la 17 ani am avut primul amor spiritual şi fizic şi, de acolo, totul s-a derulat cu o viteză extraordinară către hăul de nepătruns cu mintea.

Mulţumesc lui Dumnezeu că drogurile şi crima, violenţa la scară largă, nu existau pe vremea aceea, că le-aş fi împlinit şi pe acelea. Toate le-am făcut într-o nonşalanţă, într-o frenezie a tinereţii.

Ascultam muzică rock, iar pentru o tânără de 17-20 de ani, cum eram atunci, care mergea în discoteci şi se dezlănţuia în muzică, primea în mod subconştient toată informaţia satanică a acelei muzici. Şi urmau celelalte: sărutări, desfrânări, avorturi, fumat, beţii, petreceri… La 30 de ani aveam senzaţia fizică că purtam mereu în spate un sac extraordinar de greu.“, spunea Monica Feramo în urmă cu mulți ani.

Monica Feramo s-a născut dintr-un tată evreu și o mamă rusoaică. Nefiind foarte credincioși, actriță nu a fost botezată, rămânând în legea iudaică. A primit botezul abia la 32 de ani, în Biserica Ortodoxă, primind numele Elena. După botez a simțit cum întreaga viață capătă sens. A scăpat de vicii și și-a îndreptat atenția către Dumnezeu. În căutarea sensului, fosta actriță mărturisea că a avut de trecut prin mai multe ”teste”.

„Acum, dacă simt fum de ţigară îmi vine să vomit. Păcatele cu care m-am luptat cel mai mult după convertire au fost cele legate de trup: desfrânarea, lăcomia pântecelui, băutul şi fumatul“, spunea fosta actriță.

Inspirată de mentorii săi, părintele Ilarion Argatu, Galeriu și Sofian, fosta actriță s-a retrast în Țara Sfântă. S-a călugărit și a primit numele de Maica Ecaterina. Monica Feramo s-a stins din viață în anul 2022, la vârsta de 65 de ani.