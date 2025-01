Povestea necenzurată a Daianei Anghel și a soțului ei. A ieșit tot adevărul, după ce s-au ciondănit în fața întregii țări la ”Power Couple”

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat, anul trecut, primul trofeu Power Couple România, demonstrând că sunt împreună și la bine și la greu și asumându-și scenele de ciondăneală surprinse în Malta, la concurs, și difuzate ulterior la Antena 1. Între cei doi există o diferență de vârstă de 10 ani, iar creatoarea de conținut a dovedit că este o fire competitivă, dar și vulcanică. Prezenți recent la evenimentul organizat de Antena 1 pentru lansarea celui de-al doilea sezon al celebrului reality-show, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au mărturisit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO că a crescut gradul de dificultate al probelor din concurs și că i-ar fi pus și pe ei în dificultate. Cu această ocazie ne-au dezvăluit și povestea lor necenzurată, punctând că nu a fost vorba de dragoste la prima vedere atunci când s-au cunoscut.

După un parcurs intens la Power Couple, cu momente umoristice și tensionate, despre care creatoarea de conținut spunea că au ieșit demonii din ea, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au plecat acasă cu trofeul, iar între timp au intrat în posesia premiului în bani, respectiv 27.350 de euro. Sunt împreună de mai bine de 10 ani, dar căsătoriți de 5 ani. Când s-au văzut prima oară, niciunul dintre ei nu și-a imaginat că vor ajunge împreună.

Daiana Anghel: “Sunt foarte fericită că noi am nimerit în primul sezon, pentru că, sincer, nu știu dacă duceam până la capăt sezonul doi”

CANCAN.RO: Toată lumea s-a plâns că sezonul al doilea Power Couple a avut probe mult mai grele decât primul. Voi ce ați auzit?

Sorin Gonțea: Cine s-a plâns?

CANCAN.RO: Concurenții.

Sorin Gonțea: Lasă-i să se plângă că merită!

Daiana Anghel: Confirmăm, da, chiar au avut. Adică, din punctul meu de vedere, sezonul doi are probe mult mai dificile și mai spectaculoase, evident, decât sezonul unu. Și eu sunt foarte fericită că noi am nimerit în primul sezon, pentru că, sincer, nu știu dacă duceam până la capăt sezonul doi.

CANCAN.RO: Practic ați spart gheața și ați și câștigat.

Daiana Anghel: Da, am avut noroc și am tras și tare, că n-a fost numai de noroc și ne-a ieșit. Da, ți-am zis în sezonul doi nu știu dacă ne-ar fi ieșit la ce probe am văzut că au avut.

Daiana Anghel despre premiul Power Couple: “N-am făcut niciun plan pentru banii respectivi”

CANCAN.RO: În ce ați investit premiul de la Power Couple? Ce ați făcut cu el?

Sorin Gonțea: În pungi: aici și aici (n.r. arată în zona ochilor și râde)

Daiana Anghel: Nu am făcut nimic în mod special, n-am făcut niciun plan pentru banii respectivi.

Citește și: CANCAN.RO răspunde întrebării de pe buzele tuturor. Ce s-a întâmplat între cele mai bune prietene, Daiana Anghel și Cristina ICH. “Eram bot în bot, dar viețile noastre…”

CANCAN.RO: Mă așteptam să îmi spuneți că plecați într-o vacanță exotică sau că vă cumpărați ceva care să fie amintire de la acest reality-show.

Daiana Anghel: Nu, avem câteva chestii pe care le-am folosit acolo în timpul emisiunii, păstrate așa de amintire și avem trofeul. E cea mai bună amintire.

CANCAN.RO: Se apropie luna iubirii. Unde o veți celebra?

Sorin Gonțea: Probabil că în Poiana Brașov la serviciu eu și ea cu mine. Așa e când ești cârciumar, aia e! Tot ce celebrez, celebrez la serviciu.

Sorin Gonțea: “Sudul Franței preferatul ei, sudul Italiei preferatul meu. Suntem pe acolo, tot cu sudul”

CANCAN.RO: Dar așa escapade romantice? Care sunt locurile voastre de suflet ca și destinații?

Daiana Anghel: Nu prea avem. Cred că s-a văzut și la Power Couple că romantismul nu e chiar neapărat ceva ce ne caracterizează. Loc de suflet? Nu știu, cred că sudul Franței?

Sorin Gonțea: Sudul Franței preferatul ei, sudul Italiei preferatul meu. Suntem pe acolo, tot cu sudul.

Daiana Anghel: Le bifăm pe amândouă.

Daiana Anghel: “Nu a fost dragoste la prima vedere, nici măcar nu am bănuit vreodată că o să fim împreună”

CANCAN.RO: Vă propun să dăm timpul înapoi și să îmi spuneți primele impresii când v-ați întâlnit. A fost dragoste la prima vedere sau dimpotrivă?

Sorin Gonțea: Ne-am întâlnit cu mult timp înainte să…

Daiana Anghel: Nu a fost dragoste la prima vedere, nici măcar nu am bănuit vreodată că o să fim împreună, nu.

CANCAN.RO: Cum ți s-a părut Daiana la prima vedere?

Sorin Gonțea: Cum mi s-a părut? Păi drept dovadă, îți dai seama că dacă nu mi se părea, aveam o problemă.

Daiana Anghel: Hai, dragă, zi cum ți s-a părut la prima vedere!

Sorin Gonțea: Nu pot să zic în termeni tehnici cum mi s-a părut, dar mi s-a părut bine. Și drept dovadă, după niște ani de zile, uite că suntem împreună.

CANCAN.RO: Ție cum ți s-a părut Sorin?

Daiana Anghel: Arogant. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Când ai descoperit adevărata lui față?

Daiana Anghel: A, nu, chiar este arogant. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Credeam că doar pare.

Daiana Anghel: Nu, pare, dar un pic este și mie îmi place chestia asta la un bărbat.

Daiana Anghel: “Nu le putem divulga, pentru că eu am această superstiție”

CANCAN.RO: Care sunt calitățile și defectele partenerului?

Sorin Gonțea: Are numai calități. Defecte? Nu există așa ceva! Nu a avut defecte și nu are, e plină de calități!

Daiana Anghel: Cred că după Power Couple toată România știe și calitățile și defectele noastre. (n.r râde)

CANCAN.RO: Ce obiective aveți pentru 2025? Și personal, dar și profesional.

Daiana Anghel: Personal nu avem niciun obiectiv , nu am avut niciodată obiective puse pe plan personal, iar pe cele profesionale nu le putem divulga, pentru că eu am această superstiție cum că dacă zici planurile înainte să le pui în practică, după aceea nu se mai îndeplinesc. Nu se mai întâmplă ce îți dorești să se întâmple.

Sorin Gonțea: Perfect adevărat. La fel, am și eu niște proiecte, dar până nu le văd dezvoltate, făcute și funcționând…

Foto: Antena 1

Citește și: Au câștigat ”Power Couple”, iar pe turnantă vine… Pregătesc lovitura și cu Asia Express?! Care e cea mai mare temere

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.