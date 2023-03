Povestea neștiută a Alinei Pușcău! Modelul a avut parte de o copilărie de coșmar din cauza tatălui ei

Alina Pușcău pare că are o viață desprinsă din filme. A cunoscut succesul, a stat în preajma vedetelor de la Hollywood și are tot ce își dorește. Deși din exterior totul pare roz, lucrurile nu au fost mereu așa. Alina Pușcău are în spate o poveste tristă, iar o lungă perioadă s-a confruntat cu depresia. Acum, modelul a reușit să se vindece de toate rănile trecutului și este gata să meargă mai departe.

Puțin sunt cei care știu că viața Alinei Pușcău nu a început cu dreptul. Copilăria vedetei a fost una destul de dificilă și asta din cauza tatălui ei. Bărbatul se confrunta cu dependența de alcool și era un om foarte agresiv. Așa că vedeta nu a avut parte de o copilărie prea liniștită, iar pentru o lungă perioadă și-a condamnat tatăl.

Alina Pușcău a reușit să își ierte tatăl abia după ce acesta s-a stins din viață. L-a condamnat mult timp și după o lungă perioadă în care a mers la psiholog a putut trece peste traumele copilăriei. În prezent, modelul a acceptat tot ce s-a întâmplat în viața ei, s-a vindecat și este gata pentru o nouă etapă.

„Fiecare se vindecă cum se simte el mai bine, sau cu cineva care poate să îl ajute. În primul rând este foarte important să îți onorezi părinții, pentru că părinții și-au dat viață. Am trecut prin niște probleme în viață, dar am lucrat cu un healer, nu cu un psiholog.

M-a ajutat foarte mult și mi-am dat seama că nu mai dau vina pe părinți și pe ceilalți, vina este a mea. Părinții au venit cu un bagaj și noi am venit cu un bagaj. De asta am venit în România, ca să pot să am o relație mai bună cu mama mea.”, a declarat Alina Pușcău, potrivit antenastars.ro.

Alina Pușcău, luptă grea cu depresia

În urmă cu ceva timp, Alina Pușcău trecea prin momente grele. Pentru o lungă perioadă aceasta s-a luptat cu depresia. În cele din urmă a reușit să scape de toate problemele, să se regăsească, iar acum este cum nu se poate mai bine. În procesul de vindecare, Alina Pușcău a învățat mult și acum vrea să îi ajute și pe alții.

Alina Pușcău știe că există mulți oameni care trec prin ce a trecut ea și este hotărâtă să îi ajute. Aceasta se gândește că în viitor o să scrie o carte în care să explice tot ce a pățit și ce a învățat. Vrea ca prin intermediul acesteia să ajute și alți oameni să iasă din impas și să revină pe calea cea bună.

„Sunt bine, mi-am luat cetățenia și am avut ocazia să stau mai mult cu familia mea și cu prietenii. A fost o perioadă foarte frumoasă, am lucrat la mine și sunt foarte mulțumită că acum pot să-i ajut pe alții să învețe să lucreze la ei.

Nu vreau să fac chestia asta acum, dar cred că o să scriu o carte prima oară cu persoana cu care am lucrat și m-a ajutat foarte mult și cred că o să ajute foarte multe femei care sunt puțin pierdute pe drumul ăla și să-și regăsească drumul, calea. Cred că o să ajute foarte multe femei să se vindece.”, declara Alina Pușcau.

