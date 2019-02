Pompierul cu cele mai multe intervenții de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt este plutonierul major Dumitru-Doru Radu, din cadrul Detașamentului Slatina. Acesta a luat parte la peste 3.000 de misiuni de la operaționalizarea SMURD Olt și până în prezent. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune, în exclusivitate, povestea lui unică. (VEZI ŞI: Viaţa lor pare desprinsă din filmele de acţiune. Ei sunt „vânătorii” de bombe)

Doru este pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt din anul 2006 și în toată această perioadă a participat la mii de misiuni de salvare. Ca pompier SMURD are peste 3.100 de intervenții, fiind paramedicul din cadrul SMURD Olt care a participat la cele mai multe misiuni de salvare.

“Există modele și oameni care inspiră…“

"Lucrez în cadrul SMURD Slatina de la operaționalizarea serviciului la nivelul ISU Olt, respectiv din data de 28 februarie 2009. În anul 2008 am absolvit cursul de «Prim ajutor calificat și descarcerare» organizat de ISU Galați și am fost atras de acest domeniu chiar dacă era un domeniu nou pentru mine. În orice domeniu există modele și la rândul meu am încercat să învăț cât mai multe lucuri de la oamenii cu experiență.

Imediat după operaționalizarea SMURD Olt, am fost sprijiniți de paramedici din cadrul ISU Mureș și acest lucru ne-a ajutat să depășim emoțiile primelor misiuni. Fratele meu, pompier în cadrul Detașamentului Slatina, a ales și el să facă parte din echipa SMURD Olt și consider că decizia lui a fost influențată într-o mare măsură de faptul că eu lucram deja în acest domeniu. Deci există modele și oameni care inspiră și în acest domeniu!", spune pompierul.

“Reușim să folosim presiunea în sens pozitiv“

Dumitru-Doru Radu vorbeşte cu multă pasiune despre meseria lui. „Meseria de pompier este în sine o provocare, iar timpul este cel mai mare dușman al nostru. Avem nevoie de o pregătire teoretică și practică foarte riguroasă și de un psihic foarte bun. În lupta pentru viață, fiecare secundă și fiecare manevră contează.

Orice activitate sau meserie are un anumit grad de dificultate, dar faptul că viața semenilor depinde de tine face această meserie să devină una nobilă. Presiunea există permanent, nu știm niciodată ce se poate întâmpla la intervenție, dar după atâtea mii de intervenții reușim să folosim presiunea în sens pozitiv", mai spune pompierul.

Să scoți oameni din ghearele morții…

Dumitru-Doru Radu a dat și detalii despre misiunile care l-au impresionat.

„Fiecare intervenție are povestea ei, dar astăzi aș vrea să vă împărtășesc o misiune pe care am desfășurat-o anul trecut și care mi-a rămas în minte și în suflet… În data de 8 septembrie 2018, am primit solicitare pentru o persoană inconștientă, în municipiul Slatina, zona Colegiului «Ion Minulescu». La fața locului am găsit un bărbat, în stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare fiind începute de două persoane cu pregătire medicală și de un coleg de-al nostru aflat în timpul liber.

Împreună cu colegii de pe echipaj am preluat pacientul și am continuat manevrele de resuscitare. În scurt timp pacientul a început să respire, ulterior devenind conștient. În momentul predării pacientului la UPU Slatina acesta era conștient și cooperant, a stat de vorbă cu noi și ne-a mulțumit pentru modul în care am intervenit. Este satisfacția supremă în meseria noastră", mai spune angajatul ISU Olt.