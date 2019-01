Povestea românului care a renunțat la cetățenie, zilele acestea: ”Sunt mândru!”

A plecat la muncă în Italia când avea 21 de ani și de atunci au trecut 9 ani! Românul, care a venit de mai multe ori pe acasă în acea perioadă și a rămas dezamăgit, a luat o decizie radicală: a renunțat la cetățenia română în schimbul celei italiene!

Mai mult, s-a declarat mândru că este italian după ce ”România nu i-a oferit nicio oportunitate pentru un viitor stabil”.

Tânărul a postat un mesaj pe o reţea de socializare pentru a-şi anunţa foştii conaţionali că a renunţat la cetăţenia română, iar reacţiile nu au întârziat să apară.

”Majoritatea dintre voi mă judecaţi pentru simplul fapt că am renunţat la cetăţenia română. De ce am făcut asta? Am 30 de ani şi în 21 de ani cât am stat în România nu am avut nicio oportunitate să-mi creez un viitor stabil”, a explicat tânărul în postarea de pe Facebook.

”Am văzut că majoritatea românilor pleacă peste hotare pentru un trai mai bun, pentru a oferi ceva mai bun familiei şi la copii. Eu am decis altfel, plec peste hotare, mă realizez să am un loc de muncă stabil, o casă şi o situaţie financiară mai bună. În toţi aceşti ani am aşteptat că poate-poate se va schimba ceva în România. Din contră, România nu mai poate oferi niciodată o soluţie pentru un trai decent alături de familia ta. Faptul pentru care am renunţat la cetăţenia română este statul român, nu românii care locuiesc în România. De asta îmi pare foarte rău de restul românilor. Fraţilor, nu mai staţi pe gânduri şi dacă aveţi posibilitatea faceţi ceea ce am făcut şi eu. Mă repet, sunt mândru că nu mai sunt român şi fericit că am devenit cetăţean italian”, a fost mesajul complet al bărbatului.

Postarea lui a fost comentată de mii de oameni, foarte mulți punându-l la zid pentru ceea ce a făcut.