Bali e o insulă paradisiacă. Una dintre cele mai vizitate destinații ale lumii, datorită culturii, energiei, climei tropicale, templelor hinduse sau celebrelor orezării. O oază de verdeață, cu peisaje de vis la orice pas; oameni blânzi și plaje superbe. Un loc menit să te cucerească definitiv. Asta înseamnă, pentru majoritatea dintre noi, Bali. Un loc și o stare pe care încercăm să le bifăm, în viața aceasta. Însă, pentru unii, Bali reprezintă o grozavă oportunitate de afaceri. Incredibila poveste a românului care vinde… mici în Bali.

Marius Hyini, un român mutat în Italia de la vârstă de 14 ani, născut în Făgăraș – despre care vorbește cu atâta dor – a văzut în Insula Zeilor locul perfect pentru a promova bucatele românești. Micii, ciorba de burtă, sarmalele, salata de vinete sau zacusca se îmbină perfect cu aromele și condimentele tropicale. Fac parte din meniul lui și sunt pregătite, zilnic, cu o atenție desăvârșită, de către balinezi.

Mici și varză murată, ca la Bali acasă

“Balinezii fac mici! Bucătarul-șef este din Jakarta, capitala Indoneziei, iar restul angajaților sunt din Bali. Și nu fac doar mici, ci și varză murată. Sunt multe lucruri pe care le redescopăr în Bali. Spre exemplu – pentru varză murată – în România e nevoie de trei/patru luni de murat: cu sare, cimbru etc. În schimb, în Bali am descoperit ceva super-ingenios: am luat varză, am pus-o în congelator, peste noapte. Dimineață o scot, pun oțet de mere și sare de mare deasupra și iese exact așa cum o făcea bunica, pe vremuri. Adaug mărar, cimbru și varza murată e gata în… 24 ore. Ca românul, ne adaptăm!”, povestește Marius.

În urmă cu un an a riscat. A deschis un restaurant cu specific balcanic – singurul din Bali, de altfel – cu bucate necunoscute pentru turiștii australieni, americani sau japonezi. De localnici nici nu poate fi vorba. A ajuns pe locul șase în topul restaurantelor din Seminyak – o destinație de plajă preferată de turiști. Cine sunt clienții lui? Sigur, comunitatea mare de expați sau nomazi digitalii stabiliți în Bali, turiștii, dar și localnicii. Oare mănâncă balinezii mici, sarmale? Sau cine-l ajută în bucătărie? Cum i-a venit această idee, ușor atipică, într-o țară în care predomină orezul?

Cum e viața de român în Bali

“Clienții restaurantului sunt 50% indonezieni, 20% expați stabiliți în Bali și 30% turiști. Am fost plăcut surprins. Incredibil!”, a mărturisit bărbatul.

Pragul restaurantului a fost trecut de doi vloggeri români – HaiHui în doi – care au realizat un interviu cu Marius, cunoscut drept "românul care vinde mici în Bali, face rachiu la cazan, folosind fructe exotice și varza murată". Au aflat cine este omul din spatele afacerii de succes, despre viața în Bali – ca român, dar și detalii legate de antreprenoriat.

"Opinci, șubă sau fes se traduce la fel în albaneză, sârbește sau românește. Sunt frații noștri, balcanici… Comunitatea balcanică în Bali este destul e mare. Incredibil, nu mă așteptam! Motiv pentru care reușim să supraviețuim și să promovăm bucătăria balcanică", a mai spus Marius.