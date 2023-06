Povestea sufletului „umblător” din Foișorul de Foc. Ce s-ar întâmpla în fiecare lună, în data de 9, la ora 23:30

Multe persoane trec pe lângă Foișorul de Foc din Capitală, însă nu toată lumea cunoaște povestea pe care o ascunde. Clădirea se află în inima Bucureștiului și în jurul ei au pendulat, de-a lungul timpului, mai multe teorii. De altfel, se consideră că în fiecare lună, în data de 9, la ora 23:30, are loc un fenomen inexplicabil și straniu. Aflați în continuare, în articol, povestea clădirii istorice de pe meleagurile bucureștene.

Există o multitudine de legende și povești urbane legate de Municipiul București. Printre acestea se află și cea a Foișorului de Foc. Clădirea a fost construită între anii 1890 și 1891 și se află în inima Capitalei. De altfel, mii de persoane trec zilnic pe lângă ea, însă nu toată lumea îi cunoaște povestea. De-a lungul timpului, Foișorul de Foc a fost ținta unor teorii. Se spune că aici ar avea loc un fenomen aproape inexplicabil și straniu. Se mai numește și „Foișorul Sinucigașei”.

Vezi și CASTELUL BÂNTUIT DIN ROMÂNIA, CARE ASCUNDE CEA MAI TRISTĂ POVESTE. SUFERINȚA NESTINSĂ A LUI B.P. HAȘDEU PENTRU FIICA SA, IULIA

Ce s-a întâmplat la Foișorul de Foc?

Există persoane care, în momentul în care au vizitat Foișorul de Foc, au început să simtă anumite senzații. Mai cu seamă, de apăsare în piept sau chiar durere. Iar la aceste senzații se mai adaugă și o teamă inexplicabilă. Totuși, care să fie, oare, motivul?

Povestea „Foișorului Sinucigașei” a început în anul 1891. Cândva, a fost cea mai înaltă clădire din Capitală. După ce turnul de observare a incendiilor și de a avertizare a pompierilor a devenit funcțional, a avut loc o reală tragedie. Turnul are o înălțime de 42 de metri și se află între Nerva Traian și Calea Moșilor. Clădirea a avut o utilitate clară, încă de la început, până când a fost transformată în cazarma pompierilor. Adică după un an de la finalizarea construcției. Ca turn de observație, a funcționat până în anul 1911. Însă, cu un an înainte, a avut loc o situație tragică.

Citește și POVESTEA TERIFIANTĂ DIN CENTRUL BUCUREȘTIULUI. CASA DIAVOLULUI, LOCUL ÎN CARE TREI SUFLETE AR FI CAPTIVE

Fenomen inexplicabil în fiecare lună, pe data de 9, la ora 23:30

Povestea pendulează în jurul anului 1910, când un pompier și-ar fi pierdut viața la Foișorul de Foc. Potrivit legendei urbane, pompierul ar fi făcut combustie spontană (a luat foc pur și simplu), murind ars de viu. Bizar, însă, pentru că în poveste nu arată că s-ar fi aflat o sursă de foc în jurul pompierului, la momentul acela. De altfel, se spune că în fiecare lună a anului, în data de 9, la ora 23:30, ar apărea o lumină la geamurile foișorului.

Pe de altă parte, mai există o legendă urbană legată de Foișorul de Foc. Soția unui pompier s-ar fi aruncat pe treptele clădirii și ar fi suferit leziuni incompatibile cu viața, după ce ar fi descoperit că soțul o înșală. La momentul acela, femeia o bănuia pe spălătoreasă că vrea să îi fure bărbatul. Din gelozie, s-a runcat de la etajul 2 al clădirii, pe scări. De atunci, se spune că Foișorul de Foc are un suflet captiv – fiind vorba de sufletul femeii decedate.

Sursă foto: Pexels, Cancan