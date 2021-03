Povestea surprinzătoare a unui bărbat ce a fost bătut de două ori de amantă! „Vreau, de-acum încolo, să fiu un soț și tată model”

De obicei relațiile extraconjugale nu se sfârșesc prea bine, iar asta a simțit pe pielea lui și un bărbat din Cluj-Napoca, în vârstă de 38 de ani. Acesta și-a părăsit soția și copilul pentru Roxana, amanta sa, cu 19 ani mai tânără, însă povestea nu a avut un final prea fericit

Pasiunea dintre bărbat și amantă a fost atât de puternică încât i-a trimis de două ori la sediul I.M.L. Cluj. Se pare că tânăra amantă nu aprecia faptul că bărbatul încă nu încheiase legăturile cu soția, așa că l-a bătut de două ori.

În urma primului incident, cei doi au ajuns la I.M.L acuzându-se reciproc de violență, a doua oară doar bărbatul s-a prezentat cu râni multiple, spunând că a fost bătut, din nou, de amantă. Se pare că la bază bătăii încasate au stat aceleași motive: bărbatul și-a anunțat amanta că vrea să se întoarcă acasă la soția care este din nou însărcinată, iar vestea nu a fost primită prea bine.

„Pe Roxana am cunoscut-o când era fată mare și eu am fost cel care a făcut-o femeie. A fost între noi o iubire ca-n basme, deși eram însurat și aveam un copil cu soția, astfel că, la șase luni după ce ne-am cuplat, mi-am părăsit domiciliul conjugal și m-am mutat cu ea în chirie, fără să ne pese de gura lumii… Însă, la scurt timp, au început între noi scandalurile, fiindcă Roxana începea să-mi facă scene teribile de gelozie, mai ales când mergeam la fosta locuință, ca să-mi văd copilul. De pe urma unei asemenea scene violente am și fost aici – cum v-am spus – în urmă cu șase luni, când Roxana aflase că soția mi-a rămas însărcinată, pentru a doua oară…”, a declarat bărbatul, potrivit BIZ.ro.

„Vreau, de-acum încolo, să fiu un soț și tată model”

După prima bătaie încasată, bărbatul s-a întors la amantă, însă schema nu a mai funcționat și a doua oară. Se prea că de această dată tânărul este hotărât să încerce să își recâștige familia și să se transforme într-un soț și un tată model.

„Însă, curând, ne-am împăcat și am continuat acest fel de viață – cu certuri violente și împăcări. Dar, totuși, ajuns, din când în când, la soție încercam să repar cu ea ce stricam cu Roxana! Iar, aseară, i-am comunicat Roxanei că, în sfârșit, am ales: mă întorc pentru totdeauna acasă – și-mi cresc în liniște copiii. Atunci, Roxana parcă a înnebunit și a sărit la mine, cu pumnii și ghearele. Am scăpat, cumva, prin fugă. Însă acum nu-mi doresc altceva decât să mă lase odată-n pace și să nu mă mai streseze cu amenințările că-și ia viața… Plus că soția m-a iertat din nou și vreau, de-acum încolo, să fiu un soț și tată model: pentru fiul de doisprezece ani și pentru cel ce se va naște curând”, a mai spus bărbatul, potrivit sursei citate.