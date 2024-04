Povestea tristă de viață a lui Leslie, o femeie de 40 de ani din Marea Britanie. Ce a putut să-i facă soțul, la scurt timp după ce s-a căsătorit

Leslie s-a simțit fericită și în siguranță în căsnicia ei, însă, după prima lor aniversare, totul s-a schimbat radical. Femeia a ajuns la capătului puterilor din cauza bărbatului care urma să-i devină soț.

Leslie era o mamă singură, în vârstă de patruzeci de ani, care lucra cinstit pentru a avea grijă de cei trei copii ai săi, însă viața ei s-a schimbat când s-a îndrăgostit de un bărbat pe care îl credea perfect pentru ea. La începutul relației lor, bărbatul, pe numele său Liam, avea o slujbă normală, împărtășea aceleași interese și o ajuta cu copiii pe Leslie, semn că părea un iubit ideal.

Inițial, Leslie nu a vrut să se căsătorească, dar Liam a convins-o să facă pasul cel mare. Odată ce au devenit o familie și din punct de vedere legal, el a preluat încet controlul asupra tuturor lucrurilor, abuzând-o fizic, emoțional și financiar timp de mai bine de un deceniu. Leslie știa că va muri dacă nu-l părăsește, dar chiar și atunci când a făcut-o, abuzul a continuat. Astfel, soțul ei a jefuit-o de peste 200.000 de lire sterline și a lăsat-o și pe drumuri.

Cât de mult s-a schimbat soțul lui Leslie după ce s-au căsătorit. Leslie nu credea că va supraviețui

Înainte de a se căsători, Liam a convins-o pe Leslie să-și vândă casa familiei și a folosit banii pentru a-i depune într-un depozit de economii. Apoi au creat un cont comun și, la scurt timp după aceea, Liam a încetat brusc să mai meargă la muncă.

,,Am devenit responsabilă financiar pentru tot. De la ipotecă și facturi la mașini, vacanțe și economii. El a spus că își va pune toate salariile în contul comun dacă și când va lucra – ceea ce nu a durat mult. Familia și prietenii știau că el ar fi fost principalul contribuitor, dar am fost doar eu. A cumpărat mașini scumpe, telefoane și haine cu contul comun, dar nu a pus niciun ban în el.”, a continuat femeia îndurerată.

După un an împreună, Liam a convins-o să-și schimbe numele de familie, iar atunci comportamentul lui a luat o altă întorsătură:,,La prima noastră aniversare, m-a agresat fizic pentru prima dată Nici nu știu despre ce era vorba. Am fost cu adevărat șocată, dar m-am convins că a fost o singură dată când o va face. Speram să fie doar o scăpare”, a explicat Leslie.

Odată cu trecerea timpului, Leslie era nevoită să muncească suplimentar ca să își mulțumească soțul:,,El cheltuia, cheltuia și cheltuia, așa că a trebuit să încep să lucrez ore suplimentare, ceea ce însemna că socializam mai puțin. Deși nu m-a izolat personal de prietenii și familia mea, asta s-a întâmplat până la urmă. A fost atât de subtil și nu am fost conștientă că a fost un abuz economic.”, a spus ea.

Leslie a fost nevoită să se mute din propria casă

După un atac dureros și violent, Leslie a rămas într-o stare deplorabilă și a știut că trebuie să părăsească căsnicia:,,Am sunat la poliție și m-am dus la spital. Știam că voi muri dacă mă întorc acasă – familia mea nu va avea nici mamă, nici bunică.”, a spus ea.

După perioada petrecută în spital, Leslie s-a întors acasă pentru a-și lua lucrurile și a descoperit că soțul ei demolase tot:,,Hainele mele erau tăiate, așa că nu aveam nimic de îmbrăcat. A trebuit să mă mut prin țară și îmi verific ferestrele și ușile în fiecare noapte de cinci ori. Nu am putut dormi cu luminile stinse timp de șapte ani. Am muncit atât de mult toată viața mea ca mamă singură și nici măcar nu-mi pot întreține copiii. Am atât de multă vină pentru asta și asta mă întristează foarte tare.”, a adăugat Leslie.

Acum, Leslie militează pentru schimbare pentru victimele-supraviețuitoare. Cu ajutorul organizației caritabile britanice – Surviving Economic Abuse (SEA) și a găsit încrederea și puterea în împărtășirea experiențelor sale, ca pe o lecției pentru prevenirea posibilelor abuzuri ale altor persoane.

