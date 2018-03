Povestea tristă a unui tată la 50 de ani: „Mi-a rupt inima”. Ce a aflat Cezar cu puțin timp înainte ca iubita de 27 de ani să nască

Povestea tristă a unui tată la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a făcut un copil. Cezar, un bărbat care a devenit tătic, deși are vârsta unui bunic, plânge și suspină după femeia care i-a fost iubită și care e mult mai tânără decât el. Maria și Cezărică s-au iubit nebunește, iar ea a rămas însărcinată. Cu o lună înainte să nască, femeia a plecat din casa în care locuia de ceva vreme și nu a mai vrut să știe nimic despre tatăl copilului pe care îl purta în pântece.

Povestea tristă a unui tată la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a făcut un copil. După ce i-a furat inima lui Cezar, Maria i-a mărturisit că e căsătorită. Cu toate astea, el a fost decis să o ierte și să formeze o familie cu ea, mai ales că urma să vină pe lume băiețelul lor.

„A plecat cu unul pe care l-a cunoscut pe Facebook. (…). Un gol în stomac, un gol în inimă, am inima ruptă. (…). Aşa o iau (n.r.: cămaşa ei de noapte) şi dorm cu ea în braţe. I-am adus tot ce voia, dar ea şi-a bătut joc de mine. (…) Eu am cunoscut-o la sala de mese, am simţit o atracţie pentru ea. Era măritată, mai are doi copii. I-am spus dacă a fost bătută, eu o iau, dar o iau definitiv. I-am spus: cât o să fiu eu nu o să duci lipsă de nimic. A plecat de acasă pe 13 februarie.” a povestit Cezărică în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

„Copilul trebuia să se nască pe 12 martie, dar a venit pe lume pe 4 martie. Pe o parte mi-a făcut bine, pe de altă parte, rău. Vreau să îmi văd și eu copilul, să îl țin în brațe. (…). Ea mi-a făcut cel mai mare rău. (…). Prima soție mi-a murit, tu de ce vrei să îmi faci rău mie acum? (…). Nu mi-a dat voie să intru în salon. A ieșit ea. (…). Am întrebat-o de ce m-a părăsit pentru celălalt. Asta mi-e soarta! Asta mi-a spus (…). Am rugat-o frumos să îmi văd şi eu copilul. M-a minţit că pleacă la mătuşa ei. A plecat la unul pe care l-a găsit pe net. Asta mi-e soarta, asta mi-a zis. Nu ştiu dacă e bine copilul, nu mi-a zis nimeni nimic„, a mai declarat Cezar.

Soțul Mariei a mărturisit la TV că el nu vrea să știe nimic despre ea și că își dorește să divorțeze.

„A fost dată în urmărire, era dispărută. A găsit-o poliţia pe marginea pădurii de la Pipera. Ea a mai fost plecată cu altul. A plecat când a externat-o, mi-a zis că şi-a găsit iubirea vieţii. A sunat acasă, a început să critice copiii. Ea a încercat să se sinucidă în faţa copiilor în 2014. Apoi a mai încercat să se sinucidă de patru ori. Eu nu o mai vreau înapoi! Din cauza ei m-am certat cu fraţii (…). După ce a murit bunica ei, au început tentativele de sinucidere. (…). Eu o să o dau în judecată ca să pot să divorțez de ea. În timpul căsniciei cu mine, a mai plecat cu bărbați, apoi s-a întors”, a declarat Viorel Condurache, soțul Mariei, în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Simona Gherghe și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu boala de care suferă Maria, fosta iubită a lui Cezar

„Are un diagnostic pentru care ar trebui să urmeze un tratament. În mod normal, nu ar putea să rămână însărcinată. Și uite, că, din păcate, a plecat și cu un copil de nicio lună, sper că totul va fi bine. (…). D-asta v-am spus că e un om bolnav, poate nici acum nu știe ce face”, a spus Simona Gherghe.

În direct prin telefon a acceptat să intre actualul „socru” al Mariei, care a spus că atât ea, cât și fiul său au toate condițiile în Bărcănești, unde stau acum fosta iubită a lui Cezar și copilul lor.

„Da, da, Cristi îi știe istoricul. Are toate condițiile aici. Băiatul este bine. Doamna Mara, eu vă rog să veniți la noi ca să vedeți cum stau lucrurile. Eu vă iubesc foarte mult. (…)”, a declarat Apostol, tatăl amantului Mariei.

„Dacă nu se liniștesc apele, eu vin mâine la dumneavoastră, vă onorez ivitația„, a reacționat Mara Bănică.