Povestea tulburătoare a Ginei. Ce s-a ales de românca pierdută de tatăl ei la barbut când avea doar 14 ani

Este povestea de groază pe care a trăit-o Gina, o fată din Ialomița bătută, violată și jucată la barbut și obligată să se prostitueze de tatăl ei pe când avea 14 ani. Tânăra fusese abandonată la naștere de mama ei.

A fost înfiată și se părea că situația ei se va îndrepta. Viața însă i-a mai dat o lovitură și mama sa adoptivă a murit, când avea doar 11 ani. A ajuns pe mâinile tatălui care avea să o treacă printrun adevărat calvar. Gina are acum 28 de ani și povestește totul.

”Am început să fiu violată la 11 ani, de tatăl meu! Am fost vândută de patru ori. M-a dezbrăcat în pielea goală, a început să mă bată cu șipcile.

Viața mea de calvar a început când a murit mama mea.

Aveam 11 ani. Eu stăteam pe pat, el a venit beat, a început să mă mângâie. Nu știam ce să fac. Am țipat, mi-a pus mâna la gură și a început să mă violeze. M-am dus la Poliție, am spus, dar de acolo mi s-a spus ” , povestește Gina.

A fost trimisă la cerșit de tatăl ei, dar bărbatul nu s-a mulțumitm cu banii aduși de acasă de fiica lui. I s-a părut că e pera puțin. A vândit-o, susține tânăra.

”Prima data m-a vândut la 14 ani și jumătate. În Amara, Ialomița, era, forțată să fac…ce nu-mi place.

Am rămas însărcinată cu cel căruia mă vânduse tatăl meu. Era un iad ce trăiam acolo. Am fugit de la el, am fugit la tatăl meu, care mă vânduse. Am fugit cu copilul în brațe. M-a primit, m-a lăsat să dorm o noapte… Am început să lucrz și, când m-am întors acasă, copilul nu mai era… Era o mașină acolo… Și m-a vândut iar! Nu știu ce s-a întâmplat cu băiețelul nici azi. Dacă-i viu, dacă-i mort.

Cel care m-a luat m-a pus la cerșit, m-a bătut. Am fost iar vândută, chinuită, am fost data la barbut…”, dezvăluie Gina.

Cel care o cumpărase a vrut să facă bani cu ea peste hotare. ”M-a urcat în autocar și nu știu cum am ajuns eu în Franța, pentru că eram minoră. Acolo m-a băgat la cerșit. Mă îmbrăca în arăboaică. Iar când veneam de la cerșit, trimitea peste mine tot felul de oameni, de culoare, arabi… tot. Ca să produc bani.

Dacă nu produceam într-o zi, mă omora cu bătaie. Am reușit să scap de acolo după doi ani. Am fugit.

L-am cunoscut pe Ionuț, în 2009. Soțul meu”, spune Gina. Patru ani mai târziu, Ionuț a fost arestat. Gina a rămas singură, cu doi copii. Din nou calvar. S-a întors în România.

Apoi a plecat, din nou, în Franța, pentru a-și câștiga pâinea. Calvarul s-a oprit mult mai târziu. Gina și-a spus Trista poveste la Antena3.