Povestea unei românce, parcă desprinsă din serialele turcești! Derya a fost dată unei familii din Turcia, când avea doar 7 zile

Derya are o poveste de viață demnă de filmele turcești, la propriu. Are 30 de ani și încă nu și-a cunoscut mama biologică, pentru că a fost dată spre adopție unei familii din Turcia. A crescut într-o familie înstărită din Istanbul, după ce mama ei a dat-o altor oameni. Acum, la 3 decenii distanță este pregătită să o întâlnească pe femeia care i-a dat viață.

Derya are o viață parcă desprinsă din serialele turcești. La 30 de ani, aceasta a aflat că oamenii care au crescut-o nu sunt părinții ei adevărați. Se pare că pe vremea când avea doar șapte zile, ea a fost dată spre adopție în Turcia.

Mama ei s-a întâlnit cu respectivii pe o stradă în Istanbul și au lăsat-o pe Derya. Tânăra nu a aflat niciodată povestea ei adevărată, până acum. Mereu s-a simțit diferită față de toți cei din familia ei și nu înțelegea de ce.

„Deși am mari emoții în suflet, astăzi am să vă spun și eu povestea mea, o poveste incredibilă de viață care chiar pare ruptă dintr-un film. În anul 1994 soarta destinului meu a fost decisă de o româncă pe nume Nina, ea fiind o prietenă bună a mamei mele biologice. Aceasta a vorbit cu cel care mai apoi mi-a devenit tată și au decis împreună ca eu să ajung in familia lui.

La naștere mama mea biologică mi-a pus numele DERYA. În actele mele turcești figurez că sunt născută la data de 19 octombrie 1994 în ISTANBUL, dar în realitate în această zi am ajuns în sânul familiei mele, eu având deja o săptămână de viață. După 30 de ani, atât de lungi in sfârșit tatăl meu adoptiv mi-a spus că de fapt eu am origini românești și că deși ei m-au tratat că pe o prințesă acum a sosit momentul ca eu să aflu adevărul.

Sincer, toată lumea îmi spunea mereu că sunt atât de diferită de familia mea, deși vedeam și eu acest lucru, niciodată nu am știut nimic până acum. Din păcate știu numai că mama atunci avea în jur de 20 de ani și că numele ei începea cu „G”, iar numele sorei mamei mele începea cu „L” și avea atunci în jur de 18 ani”, și-a început Derya povestea.