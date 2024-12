Povestea unui erou, spusă de Ziua Națională. David Popovici, durerea din spatele succesului

David Popovici, tânărul-fenomen care a dus țara noastră pe cele mai înalte culmi ale succesului sportiv, a dat dovadă, de-a lungul timpului, de un spirit civic cum rar e întâlnit! Pe lângă acest lucru, maturitatea și determinarea demonstrate până acum l-au transformat în unul dintre eroii României! David și-a spus povestea chiar de Ziua Națională! Ce sacrificii a făcut pentru a ajunge campion olimpic la natație masculină… aflați în rândurile de mai jos!

Privind în urmă, David Popovici e de părere că unul dintre marile sale regrete e acela că în momentul în care a câștigat aurul olimpic la JO 2024, acesta nu a plâns! Voia să se elibereze, să se ușureze! Singura sa dorință după atâția ani de muncă!

“Un regret foarte mare de când am câștigat aurul olimpic la 200 metri, la Paris, e că nu am plâns. Păi, frate, mi-aș fi dorit atât de tare să plâng și mi-am ținut lacrimile alea… Nu mi-am dorit niciodată să plâng de ușurare. Niciodată mai mult. Și totuși nu am făcut-o. Tocmai ce reușisem una dintre cele mai grele provocări sportive din lume și aveam nevoie să plâng, pentru că a fost extrem de dificil. Și totuși n-am făcut. Uite asta regret din seara aia.

Am reușit să plâng de-abia după ce am terminat toate probele și am ajuns la hotel. Numai că am plâns de nervi. Am plâns că s-au adunat prea multe. Am plâns că nu-mi venea să cred că s-a terminat. Abia când am ajuns la hotel, nu am reușit să o fac cumva lângă cineva sau în fața oamenilor, dar când s-au adunat prea multe am plâns ca o erupție. O erupție de ușurare. 16 ani de antrenamente zilnice, cu un program măsurat la secundă, trăite într-un bazin de înot și comprimate într-un minut, 44 de secunde și 72 de sutimi, umăr la umăr cu cei mai buni, rapizi și antrenați înotători din lume”, a dezvăluit David Popovici pentru Știrile Pro TV.

Și-a topit medalia pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer

Anul trecut, David făcea un gest pe care, probabil, mulți nici măcar nu l-ar fi gândit: și-a topit medalia de la Mondiale. Proba de 200 m liber masculin la Mondialele de la Budapesta i-a adus tânărului medalia de aur! Primul titlu mondial în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc, de altfel! Iar David Popovici a decis să-i ajute pe copiii bolnavi de cancer recurgând la decizia amintită mai sus!

Băiatul în vârstă de doar 20 de ani s-a remarcat de-a lungul timpului prin altruism, modestie și franchețe! Nu a cerut niciodată nimic, nu a așteptat ceva la schimb pentru reușitele sale, ci dacă a putut… a ajutat. Tot el! Totuși, după ce a câștigat aurul mondial a primit destule oferte de a pleca în străinătate, la studii, însă a ales să rămână în România.

„Nenumărate. De la cele mai prestigioase școli din Statele Unite. Harvard, Stanford, Princeton. Oferte de bursă totală. Nu trebuia decât să zic ok și să ocupau ei de tot”, a încheiat tânărul.

