Acasă » Știri » Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla

Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla

De: Irina Vlad 01/10/2025 | 16:39
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla

Doi dintre cei mai cunoscuți prezicători din lume sugerează că până la finalul anului omenirea va trece prin momente cruciale și schimbări semnificative în relațiile dintre puterile mondiale. Care este predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga?

De-a lungul anilor de existență a omenirii, au existat oameni care au făcut declarații vagi care, dacă sunt interpretate cu generozitate, ar putea însemna că au reușit să prevadă cu succes evenimente istorice majore. Multe dintre aceste predicții tind să fie pesimiste, așa că atunci când doi dintre cei mai faimoși prezicători sugerează că până la sfârșitul anului 2025 va izbucni al treilea război mondial, acest lucru nu este departe de așteptări.

Nostradamus și Baba Vanga, predicție înfricoșătoare despre 2025

Baba Vanga, cea mai cunoscută clarvăzătoare bulgară, a afirmat că al treilea război mondial se apropie și că Rusia îl va câștiga. Ea a spus: ”În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc al treilea război mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul”.

Prezicătoarea Baba Vanga/ sursă foto: social media

Dacă acest război se referă la invazia rusă în Ucraina, se poate spune că Baba Vanga a avut un decalaj de aproximativ 4 ani. Cu toate astea, ea a spus că în urma aceste invazii, Rusia va ”domnina lumea”.

Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Nostradamus a prezis un dezastru în anul 2025, afirmând că această catastrofă va continua și în anul următor. În timp ce Baba Vanga consideră că pericolul va începe în Est, Nostradamus susține că ar trebui să ne îndreptăm atenția spre Anglia ca punct de plecare.

Nostradamus, predicții terifiante pentru finalul anului 2025/ sursă foto: social media

El consideră că un război global este iminent și că acesta va fi nu doar un război al oamenilor, ci și al mașinilor, ceea ce ar putea fi interpretat în funcție de evenimentele actuale, spre exemplu: asupra ascensiunii războiului cu drone.

”Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în spatele flacurilor sale, vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Vom asista la acte îngrozitoare de răutate și violență între oameni, in numele religiei și naționalismului”, spunea Nostradamus.

 

Nostradamus și Baba Vanga, predicții terifiante despre anul 2025. Ce se va întâmpla în Europa

NASA confirmă apocalipsa, după ce Stephen Hawking a prezis sfârșitul lumii. Ce spun americanii

Tags:
Iți recomandăm
El este tânărul care și-a înjunghiat mortal fosta iubită. Motivul ULUITOR pentru care Gabriel a recurs la gestul extrem
Știri
El este tânărul care și-a înjunghiat mortal fosta iubită. Motivul ULUITOR pentru care Gabriel a recurs la gestul…
Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul
Știri
Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra…
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
Gandul.ro
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de trei ori mai puțini bani ca anul trecut
Adevarul
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de...
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
Click.ro
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie....
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk
Digi 24
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul...
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei...
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de...
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul jurnalistei
kanald.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul...
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit,...
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
kfetele.ro
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii...
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna....
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în...
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!
Romania TV
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile. Unde se aplică măsura
Capital.ro
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile....
Marymar, pusă la punct de Tzancă Uraganu. Lambada, marea câștigătoare
evz.ro
Marymar, pusă la punct de Tzancă Uraganu. Lambada, marea câștigătoare
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
Gandul.ro
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în...
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere:
radioimpuls.ro
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau...
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu...
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și...
Știrile zilei, 26 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este tânărul care și-a înjunghiat mortal fosta iubită. Motivul ULUITOR pentru care Gabriel a ...
El este tânărul care și-a înjunghiat mortal fosta iubită. Motivul ULUITOR pentru care Gabriel a recurs la gestul extrem
Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți ...
Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 18 – 1 = 19
Cea mai puternică rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului. Rostește aceste cuvinte azi, 1 octombrie ...
Cea mai puternică rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului. Rostește aceste cuvinte azi, 1 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri!
Andra Măruță, la un pas să leșine pe scenă! I s-a făcut rău după dieta draconică impusă de ...
Andra Măruță, la un pas să leșine pe scenă! I s-a făcut rău după dieta draconică impusă de medici: ”Eram pe tratament”
Câte luni rezistă murăturile în borcan, de fapt, până să facă floare
Câte luni rezistă murăturile în borcan, de fapt, până să facă floare
Vezi toate știrile
×