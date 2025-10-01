Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla

Doi dintre cei mai cunoscuți prezicători din lume sugerează că până la finalul anului omenirea va trece prin momente cruciale și schimbări semnificative în relațiile dintre puterile mondiale. Care este predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga?

De-a lungul anilor de existență a omenirii, au existat oameni care au făcut declarații vagi care, dacă sunt interpretate cu generozitate, ar putea însemna că au reușit să prevadă cu succes evenimente istorice majore. Multe dintre aceste predicții tind să fie pesimiste, așa că atunci când doi dintre cei mai faimoși prezicători sugerează că până la sfârșitul anului 2025 va izbucni al treilea război mondial, acest lucru nu este departe de așteptări.

Nostradamus și Baba Vanga, predicție înfricoșătoare despre 2025

Baba Vanga, cea mai cunoscută clarvăzătoare bulgară, a afirmat că al treilea război mondial se apropie și că Rusia îl va câștiga. Ea a spus: ”În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc al treilea război mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul”.

Dacă acest război se referă la invazia rusă în Ucraina, se poate spune că Baba Vanga a avut un decalaj de aproximativ 4 ani. Cu toate astea, ea a spus că în urma aceste invazii, Rusia va ”domnina lumea”.

Nostradamus a prezis un dezastru în anul 2025, afirmând că această catastrofă va continua și în anul următor. În timp ce Baba Vanga consideră că pericolul va începe în Est, Nostradamus susține că ar trebui să ne îndreptăm atenția spre Anglia ca punct de plecare.

El consideră că un război global este iminent și că acesta va fi nu doar un război al oamenilor, ci și al mașinilor, ceea ce ar putea fi interpretat în funcție de evenimentele actuale, spre exemplu: asupra ascensiunii războiului cu drone.

”Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în spatele flacurilor sale, vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Vom asista la acte îngrozitoare de răutate și violență între oameni, in numele religiei și naționalismului”, spunea Nostradamus.

