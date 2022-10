Preliminariile EURO 2024. România, grupă accesibilă! Care sunt adversarele „tricolorilor”

În preliminariile EURO 2024, România a fost repartizată în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. O grupă mai mult decât accesibilă pentru selecționata lui Edward Iordănescu.

Partidele vor avea loc în perioada martie – noiembrie 2023. Primele două echipe din grupă ajung la EURO 2024. Turneul final se va desfășura în Germania, calificată din oficiu, ca țară gazdă.

Celelalte trei reprezentative, până la 24, vor fi stabilite de un play-off între cele 12 echipe care nu s-au calificat direct cu cele mai notabile rezultate în UEFA Nations League, ediția 2022-2023. Play-off-ul va fi în martie 2024.

Grupele preliminarii pentru EURO 2024, din Germania

Grupa A: Spania, Scoția, Norvegia, Georgia, Cipru

Grupa B: Țările de Jos (Olanda), Franța, Irlanda, Grecia, Gibraltar

Grupa C: Italia, Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord, Malta

Grupa D: Croația, Țara Galilor, Armenia, Turcia, Letonia

Grupa E: Polonia, Republica Cehă, Albania, Insulele Feroe, Moldova

Grupa F: Belgia, Austria, Suedia, Azerbaidjan, Estonia

Grupa G: Ungaria, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Lituania

Grupa H: Danemarca, Finlanda, Slovenia, Kazahstan, Irlanda de Nord, San Marino

Grupa I: Elveția, Israel, ROMÂNIA, Kosovo, Belarus, Andorra

Grupa J: Portugalia, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Luxemburg, Slovacia, Liechtenstein

„E cel mai bine să avem continuitate”

Cu Edward Iordănescu pe banca tehnică, România are ca obiectiv calificarea la EURO 2024. Selecționerul a fost păstrat, în condițiile în care „tricolorii” s-au făcut de râs în UEFA Nations League.

„Am spus-o și o repet, am tot schimbat antrenori. S-a discutat asta și în ședință și credem că e cel mai bine să avem continuitate. Am plecat la un drum cu Edi și nu ne abatem acum de la el. În plus, s-au văzut lucruri bune la echipa națională la ultima acțiune, lucruri care ne dau speranță pentru preliminariile pentru EURO 2024, chiar dacă în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor vom evolua din nou în Liga C, la fel ca și la prima ediție, când era totuși o altă structură a grupelor„, a spus Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.