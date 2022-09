Bătaie în cantonamentul echipei naționale! „Ne-am luat cu gura… Când mi-a dat, mi-a dat destul de bine” Cine au fost protagoniștii scandalului

Bogdan Stelea (54 de ani), fostul goalkeeper al „tricolorilor”, și-a amintit de conflictul dur pe care l-a avut cu Ionel Ganea (49 de ani), în urmă cu mai bine de două decenii, într-un cantonament al reprezentativei de fotbal a României.

Cei doi au fost colegi la echipa națională în perioada 1999-2005. Când Ladislau Boloni era selecționer, între Bogdan Stelea și Ionel Ganea a avut loc o bătaie, în urma căreia victorios a fost fostul atacant.

„Eram la antrenament, aveam niște exerciţii 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Ganea i-a tot căpăcit pe ăştia mai tineri, inclusiv pe Mutu, mi se pare că lui Mutu i-a rupt un lanţ de la gât. La o fază, a scăpat singur cu mine şi eu am ieşit tare la el şi l-am lovit. Fiind ţeapăn, că el era şi este un «animal», nu a simţit mare lucru. Şi de acolo ne-am luat cu gura…eu m-am dus să dau în el şi ne-am dat. El mi-a dat mai bine mie, eu aveam şi mănuşi în mână, nici nu l-am prins ca lumea când am dat, că primul care a dat am fost eu. Când mi-a dat, mi-a dat destul de bine”, a spus Stelea, conform Orange Sport.

În continuare, Bogdan Stelea a precizat că între el și Ionel Ganea nu există, în prezent, ranchiună, situația calmându-se încă de atunci. „La vestiar nu mai era nimic”, a precizat fostul portar.

Ionel Ganea, trecut plin cu episoade violente. „M-a dat afară din casă”

Ionel Ganea are, de altfel, un trecut plin cu episoade violente. Spre exemplu, a fost părăsit de soție, prima soție, femeia acuzându-l că, de-a lungul căsniciei, ar fi bătut-o în repetate rânduri.

M-a dat afară din casă. Și pe mine, dar și pe fiică și nepot. Mie mi-a interzis să mai intru în vreo casă încă de anul trecut. Pe Ioana și pe nepotul meu i-a scos afară încă dinainte ca băiețelul să facă un an, mai exact pe 1 noiembrie”, a spus Dana Iaru în luna decembrie 2019.