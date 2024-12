Premii pentru Gianina Van Gronigen și Ionela Cozmiuc, la Gala Mari Sportivi ProSport 2024: „Eram hotărâtă să nu...”

Van Groningen s-a retras inițial din canotaj în vara lui 2022, dar în 2023 s-a întors la Snagov, cu speranța de a câștiga o medalie olimpică. În cele din urmă visul i s-a îndeplinit, reușind să câștige medalia de argint la Paris alături de Cozmiuc.

Gianina van Groningen, născută Beleagă, din Gura Humorului, a câștigat la Paris medalia de argint la proba de dublu vâsle feminin, alături de Ionela Cozmiuc, la 40 de ani după ce soacra ei, Valeria Răcilă, a cucerit medalia de aur la simplu vâsle, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 1984.

Gianina a povestit prin ce a trecut echipa sa până la performanța de la Paris, în condițiile în care era hotărâtă să renunțe definitiv la activitatea sportivă.

„Într-adevăr, această barcă, această echipă are o istorie de foarte mulți ani și una cu năbădăi. Eu am părăsit această echipă un an, iar Ionela a rămas și vrea să-i mulțumesc pentru asta. Îi datorez faptul că sunt acum pe scenă. A crezut în mine, la fel ca doamna Lipă. Domnul Covaliu și domnul Boroi au fost cei care m-au mustrat pentru decizia luată.

Ei încă au văzut că am potențial. Le mulțumesc pentru că m-au împins de la spate, pentru că eu eram hotărâtă să nu mă mai întorc în sport. M-au învățat niciodată să nu spui niciodată și asta m-a adus aici, cu o medalie olimpică, formând această echipă cu Ionela pentru ultima dată”, a spus Van Groningen, în cadrul Galei Mari Sportivi 2024 organizată de ProSport.