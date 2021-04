Preotul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova suferă alături de bolnavii de COVID. „În ATI e ca în iad”

Mărturii dramatice vin de la preotul celui mai mare spital din Oltenia. Marcel Răduț Seliște este preot în Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, acolo unde zeci de pacienţi duc o luptă zi de zi cu COVID-19. Preotul merge aproape zilnic la căpătâiul bolnavilor care nu mai au speranțe pentru viață. De aceea, se întâlnește des cu suferința, cu disperarea, cu neputința și compară secţia de terapie intensivă cu iadul. Bolnavii de COVID se luptă, în paralel, și cu boala, și cu frica. Chiar şi preotul s-a infectat de două ori, dar starea de sănătate a acestuia a fost una bună, nu au existat probleme grave.

În Secția de ATI 4 – Covid, preotul a văzut suferința și chinul bolnavilor infectați cu SARS-CoV-2, dar și efortul extraordinar pentru salvarea acestora, depus de cadrele medicale. Aici lucrează de 10 ani, însă niciodată nu a cunoscut atâta suferinţă ca în această pandemie. Când bolnavii sau rudele lor îl cheamă la căpătâiul celor aflaţi în suferinţă şi care, poate, mai au puţin de trăit, se echipează în costumul de protecţie şi intră în secţia de terapie intensivă.

Povești dramatice

„Vă mărturisesc că este un fel de întâlnire cu imaginea iadului. Un iad în care sunt totuși nişte fiinţe care luptă pentru a-i salva pe cei aruncaţi în acest iad, pe bolnavii infectaţi cu acest coronovarirus. Sunt colegii mei, medicii şi asistentele care luptă în fiecare pentru a-i salva pe aceşti bolnavi”, spune preotul. (VEZI ȘI: PACIENT CU COVID-19, MĂRTURII CUTREMURĂTOARE. CUM A ÎNDURAT CHINUL DE LA ATI: „TREBUIA SĂ REZIST PENTRU COPIII MEI”)

Mai greu este că, de foarte multe ori, când merge la spital, nu îi mai vede în salon sau ATI pe cei pe care îi întâlnise poate cu o zi, două înainte. Mulţi pierd această luptă. Au poveşti dramatice, care îl mişcă chiar şi pe preot.

„M-a marcat profund întâlnirea duhovnicească în spovedanie şi împărtășanie cu un om tânăr. Cu un anumit zel de pregătire, un inginer IT-ist care, din păcate, a apelat prea târziu la ajutorul medical. A venit cu plămânii foarte afectaţi. Şi a avut totuşi voinţa sufletească să solicite preot, m-am prezentat, s-a mărturisit, un om care a luptat până la capăt cu boala, un om pentru care s-au făcut eforturi, dar, din păcate… a venit prea târziu”, mai spune preotul.

Preotul s-a infectat de două ori

Preotul a fost şi el pacient, nu a scăpat de acest virus, dar, din fericire, au fost forme uşoare, pentru că a fost infectat de două ori.

„Da, am fost. Bănuiesc că de două ori, o dată anul trecut, însă anul trecut, vorbind cu medicul care m-a tratat, lucrurile erau la început, nu ştia nimeni prea multe. Am amânat o zi să merg să mă internez, nu a fost o situaţie gravă, trebuie să subliniez, a fost ca un fel de răceală puternică, dar din ziua respectivă totul a fost în regulă. Nu existau încă testele rapide, nu am putut să fac testul. A doua oară, am certitudinea, că mi-am făcut test de anticorpi ” a mai spus părintele Marcel Răduț Seliște. (CITEȘTE AICI: UN MEDIC DE LA SECȚIA ATI, RESEMNAT CĂ URMEAZĂ SĂ CONTRACTEZE VIRUSUL COVID-19 ÎN SPITAL)

Peste câteva zile, preotul va repeta testul pentru anticorpi şi va decide dacă se va vaccina, în funcţie de rezultatul acestui test.

