Prepeliță vrea în play-off: „Echipa arată bine, moralul este bun!”

FC Argeș este de neoprit în Liga 1. Trupa pregătită de tandemul Prepeliță – Ianovschi a învins la limită, scor 1-0 pe Viitorul Constanța în prologul rundei a 23-a și a ajuns pe locul 10 în clasament cu 26 de puncte, având o serie incredibilă de nouă meciuri consecutive fără eșec în campionat.

„A fost greu, așa cum ne așteptam. Am întâlnit o echipă bună, dar am stat bine tactic, fizic și am plecat de la premisa să nu luăm gol, pentru că eram convins că vom marca. Am înscris dintr-o fază fixă și am fost organizați în defensivă. Încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci. Eram într-o situație nu foarte ok. Am ieșit de acolo, dar nu am realizat încă nimic și trebuie să muncim și mai mult. Noi punem accent pe jocul defensiv, să nu primim gol și am demonstrat în aceste 9-10 meciuri că suntem pe drumul cel bun. Echipa arată bine, moralul este unul bun și sper să continuăm la fel. Să nu ni se urce la cap și o să reușim să ne îndeplinim obiectivul. Vin la 9 și plec la 16:00, e altceva pentru mine. Înainte, veneam la 11 și plecam la 13:00. Când nu suntem cu număr par, mă bag și eu la joc. Nu pot să mă rup așa repede, joc fotbalul profesionist de 20 de ani”, a declarat Andrei Prepeliță, după încă o victorie obținută de FC Argeș în Liga 1.

Program etapa 23 Liga 1

FC Argeș – Viitorul Constanța 1-0

Sâmbătă, 13 februarie 2021

ora 14:30 Chindia Târgovişte – UTA Arad

ora 21:00 Dinamo Bucureşti – Sepsi OSK

Duminică, 14 februarie 2021

ora 12:15 Politehnica Iași – Astra Giurgiu

ora 14:30 Academica Clinceni – Universitatea Craiova

ora 19:45 FC Hermannstadt – FCSB

Luni, 15 februarie 2021

ora 17:30 FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş

ora 20:30 CFR Cluj – FC Voluntari