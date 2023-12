Presa din Belgia n-a putut să se abțină și ne-a luat la mișto după tragerea la sorți. Ce au scris despre “starul României”

În seara zilei de sâmbătă, 2 decembrie 2023, a avut loc tragerea la sorți pentru EURO 2024. Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarele. „Tricolorii” se află în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și o echipă din Play-off B. După tragerea la sorți care a avut loc în Hamburg, presa din Belgia n-a putut să se abțină și a avut o serie de ironii, ținta fiind România. Detaliile se află mai jos, în articol.

Sâmbătă seara, 2 decembrie 2023, s-au tras la sorți grupele pentru EURO 2024. Naționala de Fotbal a României se află în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și o echipă din Play-off B (Play-off B (semifinale): Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda). Tot în cursul acestei seri, după ce a avut loc tragerea la sorți de la Hamburg, presa din Belgia n-a putut să se abțină și a avut o serie de ironii.

În urma unei prime analize efectuate de presa belgiană, referitoare la tragerea la sorți a grupelor EURO 2024, s-a susținut faptul că echipa României nu ar trebui să reprezinte o problemă. De altfel, belgienii au precizat faptul că „tricolorii” ajung pentru a șasea oară la EURO 2024, iar împotriva Belgiei au câștigat o singură dată.

Despre „starul României”, presa din Belgia a notat faptul că s-au plătit „aproximativ zece milioane de euro”. Continuând să precizeze faptul că mijlocașul ofensiv joacă în Arabia Saudită.

„Fără jucători de top pentru România, dar cu vechi cunoștiințe: Răzvan Marin și Denis Drăguș (ex Standard), Ianis Hagi (ex Genk) și Nicolae Stanciu (ex Anderlecht). Cel din urmă încă este cel mai scump transfer pentru Anderlecht, care a plătit aproximativ zece milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv. În prezent, jucătorul vedetă al României joacă în… Arabia Saudită”, a fost prezentarea celor de la nieuwsblad.be.