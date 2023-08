Prestația controversată de la UNTOLD 2023 nu s-a lăsat fără urmări pentru Gheboasă. Tânărul a fost amendat de Jandarmerie pentru cuvintele obscene

Artistul Gheboasă a generat un val de reacții negative după prestația sa de la Untold 2023. Tânărul din Târgoviște a cântat pe scenă melodii cu mesaje obscene, iar autoritățile au decis să ia măsuri împotriva lui. Cântărețul a fost amendat de jandarmerie, dar mai mult decât atât, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat în acest caz.

Problemele se țin lanț de Gheboasa. După ce a fost criticat în spațiul public de zeci de persoane, din cauza melodiilor cu care s-a prezentat la unul dintre cele mai mari festivaluri din România, acum tânărul are și probleme cu legea.

Jandarmeria a decis să îl sancționeze pe Gheboasă cu o amendă în valoare de 1.000 de lei, ba mai mult, aceleași autorități l-au reclamat pe artist la CNDC, pentru discriminare „pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor și expresiilor utilizate, din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare”.

„A fost aplicată în acest caz o sancțiune contravențională, conform prevederilor art. 2, alin. 1) din Legea 61/1991, constând în amendă în valoare de 1.000 lei, pentru «proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora»”, a transmis Jandarmeria Cluj.

Reacția lui Gheboasă, la scandalul Untold 2023

După valul de critici din mediul online, Gheboasa a avut și o primă reacție. Tânărul a răspuns criticilor pe care le-a primit în cadrul unei emisiuni TV. Cântărețul a explicat faptul că limbajul pe care l-a folosit nu a fost unul rasist, mai ales că el este rrom, iar toată viața a crescut între persoane din această etnie.

„Eu sunt Gabriel Emil, vin din Târgoviște, dintr-un cartier de rromi, rău famat. Nu am jignit rromii când și eu sunt rrom, eu reprezint oamenii. Am crescut într-un dintr-un cartier din care e foarte greu să îți depășești condiția, am și muncit, am și tras tare. De fiecare dată când veneam la București încercam să fac muzică, cu toate că nimeni nu credea în mine. Am trecut prin foarte multe. Am trecut prin multe lucruri rele și la școală, mai ales că sunt de etnie rromă. Nu sunt singurul din cadrul acestui festival care a avut versuri deplasate.

Eu am stat la orfelinat o scurtă parte din viața mea, pentru că mama nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Mama nu a vrut să-i dea niciodată semnătură bunicii mele din partea tatălui, ca să aibă grijă de mine. Am ieșit din orfelinat pentru că am avut parte de o familie care m-a luat în plasament, m-a botezat, mi-a dat numele pe care mi l-a dat azi, Gabriel. Îmi dau lacrimile când vorbesc despre acești oameni, pentru că îi iubesc, m-au crescut și m-au educat. Tati și mami sunt din Târgoviște și au fost puși acolo de la Dumnezeu, pentru că au adus numai bine în viața mea”, a mai adăugat Gheboasa, în cadrul emisiunii TV.