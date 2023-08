Prețul ireal la care Mihai Trăistariu închiriază un apartament, în Mamaia Nord. Motivul pentru care nu vrea să ridice costurile pentru turiști

Mihai Trăistariu oferă spre închiriere apartamente în stațiunea Mamaia Nord. Deși vârful de sezon a ajuns la final, turiștii se înghesuie, în continuare, pe litoralul românesc, pentru a se bucura de vreme și relaxare. În cadrul unui interviu, artistul a mărturisit ce prețuri percepe turiștilor pentru a închiria un apartament în „stațiunea milionarilor”, dar și motivul principal pentru care nu dorește să ridice costurile. Iată mai jos, în articol, detaliile.

În anumite locații de pe litoralul românesc, prețul pentru o singură noapte de cazare poate sări de pragul de 1.000 de lei, pentru un cuplu. Se cunoaște, deja, faptul că în Mamaia Nord se percep prețuri ridicate pentru diverse unități de cazare și servicii, motiv pentru care a căpătat și numele de „stațiunea milionarilor”. În cadrul unui interviu, Mihai Trăistariu a explicat ce sume percepe pentru apartamentele pe care le oferă spre închiriere. Artistul are unități de cazare în Mamaia Nord și, deși cheltuielile pentru facturi au crescut, nu ar avea de gând să mărească prețurile pentru turiști.

La ce preț închiriază Mihai Trăistariu apartamentele din Mamaia Nord?

Deși unele apartamente costă și peste 700 de lei pe noapte, Mihai Trăistariu a ales să ofere spre închiriere la prețul de 350 de lei, în lunile iulie și august. În aprilie, mai și iunie, artistul închiriază unitățile respective la prețul de 150 de lei. În astfel de apartamente pot sta și șase persoane, mărturisește cântărețul. Nu dorește să mărească prețurile dintr-un simplu motiv. Și anume, că nu vrea ca unitățile acelea să fie goale, în perioada sezonului estival.

„Eu mi-am păstrat același preț de când am deschis. În aprilie, mai, iunie am 150 de lei pentru un apartament în care pot sta și șase persoane. Iulie și august, care sunt cele mai căutate luni, am 350 de lei un apartament. Și este un preț bun pentru Mamaia Nord. La mine, prețul este aproape la jumate, pentru că pe mine mă interesează să nu le am goale. Pentru că asta înseamnă turism”, a spus Mihai Trăistariu.

Dacă prețurile vor fi ridicate, atunci turiștii se vor îndrepta spre cazări mai ieftine, din zonă.

„Am vrut și eu să măresc, pentru că s-au mărit gazele, curentul, îmi lasă turiștii aerul condiționat pornit toată ziua și vin facturile mari. Dar nu am avut curaj să ridic prețul, pentru că rămân goale. Oamenii se vor orienta și vor căuta ceva mai ieftin, iar ele vor rămâne goale”, a mai spus artistul, pentru Wowbiz.ro.

Sursă foto: capturi video