Simona Țăranu a vorbit, în podcastul ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, inclusiv despre bâlbele din timpul transmisiunilor live. Prezentatoarea TV este de părere că momentul în care i-a confundat pe Rafael Nadal și Raed Arafat a fost de-a dreptul o gafă, nu o glumă însă și-a dat seama abia în clipa în care s-a terminat jurnalul, iar colegii i-au atras atenția.

Invitata lui Adrian Artene, Simona Țăranu, prezintă știrile sportive la Digi 24. Provenită dintr-o familie de ingineri, a absolvit Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ, iar ulterior a urmat cursurile de Cinematografie şi Televiziune la Universitatea Media.

Prezentatoarea de la Digi 24 a făcut, în anul 2020, o gafă, așa cum o consideră chiar ea, invocându-l pe post, în timpul unei transmisiuni live, pe Rafael Nadal, jucătorul spaniol de tenis profesionist, în locul lui Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

În cadrul podcastului ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, Simona Țăranu a povestit momentul și a menționat că nu și-a dat seama că tocmai încurcase numele celor doi.

„Eu nu mi-am dat seama ce am zis”

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Eu cred că am devenit cunoscută după acea gafă. Eu n-am înțeles ce s-a întâmplat, pentru că era o informație de ultimă oră, a venit cu repeziciune din redacție, am spus tâmpenia asta, că practic nu e nici o glumă, nici o bâlbă. E o gafă în toată regula.

Eu nu mi-am dat seama ce am zis. Culmea, regia, pentru că era foarte mulă agitație în regie, era o informație cum că stadioanele vor fi închise, spectatorii nu vor mai avea voie să intre la meciuri, am dat informația, a intrat materialul, după care am reluat informația, culmea, corect, de data asta am zis-o corect.

Creierul meu n-a procesat nimic. Echipa, eu, n-am crezut o dată că am zis așa ceva”, a spus prezentatoarea TV de știri sportive.

(NU RATA: Simona Țăranu este invitată la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

„E firesc, greșesc, dar au fost atât de multe variante, atât de multe întrebări”

Simona Țăranu a mai mărturisit că abia în momentul în care jurnalul s-a încheiat, iar ea a ajuns în redacție și-a dat seama că a încurcat, pe post, numele lui Raed Arafat cu cel al lui Rafael Nadal.

„În momentul în care am ieșit din jurnal, am ajuns în redacție, toată lumea calmă, la un moment dat țin minte că a venit cineva și zice «Băi, dar tu i-ai zis Rafael Nadal?» «Ce am zis?» zic «Nu, mai uită-te o dată» «Ba da, așa ai zis».

S-a uitat și așa am zis. E firesc, greșesc, dar au fost atât de multe variante, atât de multe întrebări, ba că «Cineva ți-a scris în prompter asta». Nu, exclus.

Nu mi s-a întâmplat niciodată, o să ajungem și la mituri despre televiziune, cum ajungi în televiziune dacă n-ai pile, dacă ai pile, dacă îți scrie cineva în prompter, dacă îți pică prompterul intenționat. Nu, nu, exclus”, a mai continuat Simona Țăranu în cadrul podcastului.

(VEZI ȘI: Irina Margareta Nistor “tratează” problema cenzurii comuniste, în cel mai sincer podcast: “A tradus tot timpul cu un cârlig pe nas!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.