Prezentatorul de la Kanal D care a avut salariul de 50 de lei. „Așa am început”

Radu Andrei Tudor a decis să facă o schimbare în carieră și să încheie colaborarea pe care o avea cu TVR, de aproximativ un deceniu. Jurnalistul a făcut trecerea la noul post turcesc, Kanal D2, lansat pe 2 aprilie 2023. Chiar dacă se numără printre cei mai apreciați prezentatori TV, Radu Andrei Tudor a avut de parcurs un drum lung și anevoios. La începutul carierei sale, omul de televiziune a debutat pe un salariu la care alții nici măcar nu s-ar putea gândi.

Radu Andrei Tudor s-a alăturat postului turcesc Kanal D2, alături de alte nume grele din zona mass-media din România. Cu o experiență de peste 15 ani în media, în special în domeniul ştirilor de televiziune, Radu Tudor prezintă News Time, principalul jurnal de știri, de la ora 21.00, de luni până vineri. Până să ajungă la Kanal D2, jurnalistul a prezentat principalul Jurnal, de la ora 20.00, de la TVR.

Invitat în cadrul emisiunii „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, matinalul difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2, de luni până vineri, de la 7:00, omul de televiziune a făcut dezvăluiri inedite din cariera sa, mai ales mărturisiri uluitoare despre începuturile sale în televiziune.

Radu Andrei Tudor, despre debutul în televiziune: „Știam că trebuie să fiu foarte bine pregătit”

Avea doar 12 ani când a pășit într-un platou de televiziune. Radu Andrei Tudor a povestit cum a fost ales să prezinte o emisiune la un post local din Piatra Neamț, de unde este originar. Jurnalistul și-a amintit cu nostalgie cum a fost selectat din aproximativ 600 de copii să prezinte emisiunea „Lumea lui Prichindel”. La vremea respectivă, câștigurile sale erau formate fie din pungi cu dulciuri, fie în sume de bani care nu depășeau mai mult de 50 de lei.

„Era un studio mult, mult mai mic, cât un colț, cu multe baloane, jucării. (…) Atunci eram plătit în pungi cu dulciuri, iar la 14 ani am început să iau primii bani. Primul meu salariu a fost de 50 de lei (raportat la zilele noastre). L-am împărțit, l-am dat tuturor apropiaților mei. Nu am ținut un leu din primul salariu. Întotdeauna am fost mână largă. Mi-a plăcut să împart. Apoi, la 16 ani, deja câștigam mai bine și știu că îmi strângeam bani, îmi plăteam meditațiile, doream să vin la București și știam că trebuie să fiu foarte bine pregătit”, a povestit Radu Andrei Tudor în cadrul matinalului „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”.

Legat de decizia de a trece la Kanal D2, carismaticul prezentator TV a mărturisit că a cântărit extrem de bine decizia și a studiat performanțele postului turcesc, de-a lungul timpului.

„Am văzut exact cum s-au produs, care au fost primele minute de emisie de la Kanal D. Îmi amintesc exact: a prezentat jurnalul Dana Războiu. M-am uitat foarte atent la ce s-a întâmplat atunci, apoi am fost atent la tot ce a însemnat Kanal D pe piața media din România; știu că mi-a trecut atunci prin minte că mi-ar plăcea la un moment dat să fiu parte din trustul care deține Kanal D”, a mai adăugat Radu Andrei Tudor.

