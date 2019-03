Prima declarație a Andreei Mantea după ce s-a spus că e din nou însărcinată: ”Dacă vreți să vorbim despre burtica mea…”

În ultima perioadă s-a tot speculat că Andreea Mantea ar fi din nou însărcinată. Iar acum a apărut și prima declarație a prezentatoarei TV în legătură cu o posibilă sarcină.

Recent, câteva imagini cu Andreea Mantea au detonat o mega- bombă în showbiz. Toată lumea s-a întrebat dacă nu cumva Andreea Mantea este din nou gravidă. În emisiunea „Puterea dragostei”, ediție difuzată pe 27 martie, Andreea, prezentatoarea show-ului, a apărut îmbrăcată într-o rochie largă, iar imaginile cu burtica au ridicat multe semne de întrebare în rândul curioșilor. Mai mult decât atât, după ce s-a așezat pe fotoliu, vedeta încerca să își acopere burtica cu cartonul de prezentare. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL LA KANAL D! ANDREEA MANTEA A FĂCUT ANUNȚUL CU OCHII ÎN LACRIMI: „SĂ VĂ FIE RUȘINE”)

Ei bine, după imaginile ”buclucașe”, Andreea Mantea a spus adevătul gol-goluț în ceea ce privește o posibilă sarcină.

„Nu sunt gravida si nici nu planuiesc in viitorul apropiat! David face cat 3 copii! Ma impart cu succes intre cresterea lui si job, dar imi este foarte greu! Fiul meu are extrem de multa energie si are nevoie de toata atentia mea! Mi-am facut programul in asa fel incat, atunci cand eu sunt la filmari, el este la gradinita. Iar daca vreti sa vorbim despre burtica mea, atunci sa afle curiosii faptul ca eu in fiecare primavara tin anumite cure de detoxifiere care… mai si baloneaza”, a spus Andreea Mantea pentru WOWbiz.ro.

Cristi Mitrea și Andreea Mantea, împreună în Turcia

Andreea Mantea și Cristi Mitrea i-au făcut micuțului David o surpriză și au decis recent să petreacă o mini vacanță împreună, în Turcia, acolo unde prezentatoarea are filmări. (VEZI ȘI: CRISTI MITREA ȘI ANDREEA MANTEA, ÎMPREUNĂ ÎN TURCIA. PRIMELE IMAGINI DUPĂ ÎMPĂCARE)

Deși s-au despărțit, Andreea Mantea și luptătorul de MMA Cristi Mitrea fac tot posibilul ca micuțul pe care îl au împreună să nu simtă nicio secundă divergențele care au avut loc între ei. Fostul cuplu se înțelege foarte bine în prezent și cei doi foști iubiți petrec mult timp unul în prezența celuilalt, pentru ca David să se poată bucura de prezența ambilor părinți.